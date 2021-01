Fafangel: 'Cepljenje je edina pot, da gre življenje naprej'

Kar nas epidemiologe skrbi, je to kroženje koronavirusa po svetu, ki omogoča hitre mutacije, tako hitro evolucijo virusa in tveganje, da se pojavijo različice, ki so nevarnejše, pojasnjuje Mario Fafangel. Zato je tako pomembna tudi globalna precepljenost proti covidu-19, opozarjajo strokovnjaki. "Če gremo najprej k angleškemu sevu–so tudi dobre novice. Slabo je, da je bolj prenosljiv, z vidika ukrepov je pa še vedno koronavirus, kot ga poznamo. Prenos je visokorizični kontakt. Druga dobra novica je, da je cepivo učinkovito. To nas je najbolj skrbelo. Ker cepivo ostaja edina izhodna strategija, ki jo imamo. Cepivo je edina prava pot, da pridemo iz epidemije," opozarja Mario Fafangel. Prav zgodba teh variant, mutacij virusa je ključna, še vedno bodo nastajale, dokler bo virus intenzivno krožil, dodaja Fafangel."To pomeni, da je pomembno sporočilo, da razumemo, da, dokler ne bomo zaščiteni vsi, ne bo zaščiten nobeden."

Kot zgled glede cepljenja proti covidu-19 glavni epidemiolog v državi Mario Fafangel vidi Izrael. "Ključen dejavnik pri njih je bila dostopnost cepiva. Oni imajo zagotovljene takšne količine, da lahko grejo v takšno akcijo cepljenja."Šli so v zelo jasno komuniciranje, promocijo, izpostavljali učinkovitost cepiva, dejstva, podatke. Šli so v cepljenje v velikih dvoranah, halah ... in "v štirih, petih dneh je vsak poznal nekoga, ki se je cepil. In to je to, da vidiš, da je pet tvojih sosedov cepljenih in da je vse okej. Ljudje so razumeli, da je to edina pot, da gre življenje naprej!"

