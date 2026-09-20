Fenomen Modrijani – ko veselice postanejo hit v Ljubljani

Trenutno se Modrijani intenzivno pripravljajo na dve zaporedni Noči Modrijanov v ljubljanskih Stožicah. Dogodek, na katerem bo vsak večer poleg njih še okoli 1000 nastopajočih, samo harmonikarjev bo okoli 4000, pripravljajo že skoraj dve leti.
Če kdo ve, kakšen podvig so za glasbenika, sploh slovenskega, Stožice, je to Robert Pešut Magnifico. ''Ne, to seveda ni enostavno. Daleč od tega. Je pa postal to nek standard, ki ga včasih ni bilo. Stožice so se mi zdele rezervirane za globalne mednarodne zvezde in ne za naše, domače, lokalne,'' pravi.
Dramatično se je spremenilo to, da je slovenska glasba kot takšna dobila dovolj svoje publike tudi za takšne podvige. ''Zdaj se dogaja to, da Slovenci radi poslušajo slovenske bende, ne glede na žanr, ne glede na jezik, v katerem se izražajo, radi imajo slovensko muziko.''
V Stožicah in drugje je z Modrijani veliko sodeloval Lado Bizovičar. ''Ko sem videl, kako se Modrijani pripravljajo na Noč Modrijanov, zelo resno in odgovorno, sem videl, da se oni v bistvu res raztrgajo, preden gredo na oder, zato da na odru vse izgleda lahkotno in zabavno.''
''Šokiralo me je, kako zelo predani in analitični so v pravzaprav vsakem slehernem koraku. Sem mislil, da sem jaz deloholik. No, potem pa spoznaš to bando od Blaža Švaba,'' še dodaja Bizovičar.
Dandanes publiki, zlasti mladim, ni več tako pomembno, da poslušajo samo eno zvrst glasbe. So izrazito neobremenjeni, ni več toliko predsodkov, kot pred desetletji. Sodelovanja med pop in narodnozabavnimi skupinami so bila še pred 15 leti zelo redka, zdaj pa so nekaj normalnega.
Velik pomen pri sodelovanju slovenskih glasbenikov preko meja posameznih zvrsti Magnifico pripisuje prav Blažu Švabu. In zgodila se je sprememba, ki smo ji zdaj na glasbeni sceni priče že nekaj let. ''V času moje mladosti je bilo izredno pomembno, kaj si poslušal in se z ostalimi, ki tega niso poslušali, niti nisi družil, ker so se ti zdel bebci. Zdaj se nikomur več ne zdi nekdo bebec, če ne posluša samo ene izbrane glasbe, ampak so ljudje v stanju iti najprej na veselico, potem na nek rock&roll žur in končajo z balkansko muziko,'' pravi Magnifico.
Gre za nekakšen švedski bife glasbene ponudbe. In Magnifico pravi, da je to odlično. ''Mislim, da je Slovenija na nek način ponovno sama sebe odkrila, kakšna je v resnici, v srcu, v sentimentu.''
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