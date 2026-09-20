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Fenomen Modrijani – ko veselice postanejo hit v Ljubljani

Ljubljana, 20. 09. 2026 13.30 pred 46 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Tea Šentjurc
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Ko ljudje v eni uri razgrabijo vstopnice za Noč Modrijanov v Stožicah, kar ni uspelo ne Panteri ne Lepi Breni, je jasno, da ne spremljamo več le zgodbe o narodnozabavni glasbi. Zgodba o Modrijanih ni zgodba o enem ansamblu. To je zgodba o tem, kako je narodnozabavna glasba iz vaških gasilskih veselic postala del mainstreama, osvojila Ljubljano in pritegnila generacijo, ki je odrasla ob internetu, trapu in TikToku.

Trenutno se Modrijani intenzivno pripravljajo na dve zaporedni Noči Modrijanov v ljubljanskih Stožicah. Dogodek, na katerem bo vsak večer poleg njih še okoli 1000 nastopajočih, samo harmonikarjev bo okoli 4000, pripravljajo že skoraj dve leti.

Če kdo ve, kakšen podvig so za glasbenika, sploh slovenskega, Stožice, je to Robert Pešut Magnifico. ''Ne, to seveda ni enostavno. Daleč od tega. Je pa postal to nek standard, ki ga včasih ni bilo. Stožice so se mi zdele rezervirane za globalne mednarodne zvezde in ne za naše, domače, lokalne,'' pravi.

Dramatično se je spremenilo to, da je slovenska glasba kot takšna dobila dovolj svoje publike tudi za takšne podvige. ''Zdaj se dogaja to, da Slovenci radi poslušajo slovenske bende, ne glede na žanr, ne glede na jezik, v katerem se izražajo, radi imajo slovensko muziko.''

V Stožicah in drugje je z Modrijani veliko sodeloval Lado Bizovičar. ''Ko sem videl, kako se Modrijani pripravljajo na Noč Modrijanov, zelo resno in odgovorno, sem videl, da se oni v bistvu res raztrgajo, preden gredo na oder, zato da na odru vse izgleda lahkotno in zabavno.''

''Šokiralo me je, kako zelo predani in analitični so v pravzaprav vsakem slehernem koraku. Sem mislil, da sem jaz deloholik. No, potem pa spoznaš to bando od Blaža Švaba,'' še dodaja Bizovičar.

Dandanes publiki, zlasti mladim, ni več tako pomembno, da poslušajo samo eno zvrst glasbe. So izrazito neobremenjeni, ni več toliko predsodkov, kot pred desetletji. Sodelovanja med pop in narodnozabavnimi skupinami so bila še pred 15 leti zelo redka, zdaj pa so nekaj normalnega.

Blaž Švab in Matic Supovec
Blaž Švab in Matic Supovec
FOTO: Miro Majcen

Velik pomen pri sodelovanju slovenskih glasbenikov preko meja posameznih zvrsti Magnifico pripisuje prav Blažu Švabu. In zgodila se je sprememba, ki smo ji zdaj na glasbeni sceni priče že nekaj let. ''V času moje mladosti je bilo izredno pomembno, kaj si poslušal in se z ostalimi, ki tega niso poslušali, niti nisi družil, ker so se ti zdel bebci. Zdaj se nikomur več ne zdi nekdo bebec, če ne posluša samo ene izbrane glasbe, ampak so ljudje v stanju iti najprej na veselico, potem na nek rock&roll žur in končajo z balkansko muziko,'' pravi Magnifico.

Gre za nekakšen švedski bife glasbene ponudbe. In Magnifico pravi, da je to odlično. ''Mislim, da je Slovenija na nek način ponovno sama sebe odkrila, kakšna je v resnici, v srcu, v sentimentu.''

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KOMENTARJI6

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Mason666
20. 09. 2026 14.16
Prosim naj odnehajo špilat, ker to ni za ušesa
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0 0
Anion6anion
20. 09. 2026 14.14
Pa še to . Organizirajo koncert Modrijanov , na katerem zaigrajo tri komade ostalo pa gosti vprašljive kvalitete. In potem se hvalijo da je 1090 nastopajočih. Več kot gledalcev
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0 0
Anion6anion
20. 09. 2026 14.12
Ce so modrijani vrh današnje narodni zabavne glasbe je potem celotna ta scena ni vredna počenega Groša. Kje so časi Avsenikov, slaka, Miheliča, sstirih kovačev....
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-1
0 1
Xxdproxx
20. 09. 2026 14.04
20 let sem bil vpet v NZ glasbo. prvih 10 let so modrijani delali res dobro glasbo. to kar pa zadnjih 10 let delajo je pa buh pomahaj…. nevem kdo sploh se pada na tako musko, ki ni ne NZ ne pop…
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0 0
SDS_je_poden
20. 09. 2026 13.58
Tudi, če ne....
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-2
0 2
Omreznina2024
20. 09. 2026 13.31
Sedaj se neki odpisani pohebki rinejo k Modrijanom, ker hočejo bit del uspešne zgodbe , ha ,bolano.
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+3
3 0
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