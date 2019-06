Fenomen Roglič izza naporov in bolečin

Vrhunski kolesarski šport je tudi šport nepredstavljivih naporov in bolečin, ki si jih gledalci in navijači težko predstavljamo. Naporov, ki iz tekmovalca posrkajo zadnje atome moči. "Ko sem ga objel pred magistratom, sem čutil, da je ostala samo vreča," slikovito pove nekdanji kolesar Martin Hvastija.

Primož Rogličje poseben, je fenomen. Tudi zato, ker je začel kot skakalec na smučeh, veljal za izjemno nadarjenega, perspektivnega, kot mladinec je zmagoval. A je potem v Planici grdo padel, si zlomil nos, imel pretres možganov. Star je bil 18 let. S skoki je sicer nadaljeval, a na testiranjih kasneje povsem navdušil dr. Radoja Milića. Roglič ima namreč izjemne predispozicije za kolesarstvo. Radoje Milić za Fokus pojasnjuje kakšne so, kako izgledajo testi in kakšne so Rogličeve številke v primerjavi z drugimi: "Če je kdo idealno grajen za kolesarja, je on."