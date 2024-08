Fenomen Taylor Swift – od najstniške pevke do globalne super zvezdnice

Kjer koli se Taylor Swift pojavi, je evforija, so nepregledne množice. Tako bi v začetku meseca zagotovo bilo tudi na Dunaju, če ne bi vseh treh njenih koncertov zaradi grožnje s terorističnimi napadi odpovedali. V avstrijski prestolnici so samo na stadionu v treh dneh pričakovali skoraj 200 tisoč oboževalcev. Koncert ameriške super zvezdnice si je nameravala tam ogledati tudi dramaturginja in pisateljica Eva Mahkovic, ki Taylor Swift spremlja dobro desetletje. Konec junija je sicer že bila na njenem koncertu na londonskem Wembleyju. "Zelo fascinantno je bilo," pripoveduje. "Samo občudujem lahko, da je tako ogromna stvar tako profesionalno izvedena in organizirana. Zelo dobra performerka je, vidi se, da v tem uživa. Zelo je znana tudi po tem, da ima rada svoje oboževalce. Ve, da je pač to njena baza."

Taylor Swift se je sicer ob zaključku evropskega dela svoje obsežne turneje The Eras konec prejšnjega in v začetku tega tedna znova vrnila v London, kjer je razprodala kar pet koncertov. Tudi zato ni presenečenje, da bo dobro leto in pol dolga turneja, zasnovana kot pregled njenega skoraj dve desetletji dolgega glasbenega ustvarjanja, najbolj dobičkonosna turneja v zgodovini z več kot dvema milijardama evrov prihodkov. Več kot dva milijona vstopnic za nastope na turneji, ki se bo končala konec leta v Kanadi, so oboževalci pokupili v enem samem dnevu. Številne koncerte so razprodali v nekaj minutah.

Pozornost Tince Lukan, sociologinje in mlade raziskovalke na fakulteti za družbene vede, je Taylor Swift vzbudila pred kakšnimi šestimi leti. "Pač spevna glasba," priznava danes. "Čeprav smo bili v zgodnjem najstniškem obdobju, smo nekako razumeli, kaj nam želi povedati. Je pa tudi tako, da je bila takrat Taylor malo bolj obstranska, ni bila toliko 'mainstream'. Bila je malo 'outsider' in mogoče smo kot najstniki tudi v tem videli neko povezavo z njo."

Po nekaterih ocenah je na svetu danes več kot 100 milijonov njenih najbolj gorečih in predanih oboževalcev, tako imenovanih swiftijev. Brez dvoma, pojasnjuje glasbeni kritik Matjaž Ambrožič, je torej mogoče reči, da je Taylor Swift trenutno največja glasbena zvezda. "Taylor Swift je vsekakor izjemno izjemo talentirana glasbenica, predvsem skladateljica, avtorica. To je prva stvar, ki veliko doprinese k njeni slavi oziroma k njeni vseobsežni fami," pojasnjuje Ambrožič. "Druga je ta, da je videti čudovito in pač lepotice imajo vedno prednost. Že po vseh naravnih danostih torej ne sodi daleč od elitnega krožka. In tam se generira uspeh."

Temu, ko spremlja fanatične množice njenih oboževalcev, pritrjuje tudi doc. dr. Žan Lep z oddelka za psihologijo ljubljanske filozofske fakultete. "Ljudi, njene oboževalce navdušujejo njena osebnost, pojava, prijetnost, glasbena besedila, o katerih poje. Torej neka čustva, vsakdanje življenje. Teme, s katerimi se lahko poistoveti čisto vsak. Hkrati pa živi v dobrem zgodovinskem trenutku, kjer ima na voljo vse aparate, s katerimi lahko doseže takšne množice."

Uspeh danes 34-letne ameriške super zvezdnice nikakor ni bil nenaden, do vrha je plezala postopno in predvsem vztrajno. Začela je kot najstniška country pevka, ki se je, da bi se resneje posvetila glasbi, iz kmetije božičnih drevesc v Pensilvaniji, kjer je odraščala, preselila v zibelko countryja – ameriško zvezno državo Tennessee. Svoj prvi album je izdala pri 16 letih, nato se je postopoma iz countryja preusmerila v pop. "Ona res pokriva vse spektre," pojasnjuje Lukan. "Ljubitelji countryja jo imajo za svojo, hkrati jo imamo ljubitelji popa za svojo. In vsi se lahko najdemo v nekih delcih, ki nam jih ponuja."

A Taylor Swift še zdaleč ne podira le glasbenih rekordov s prodajami plošč, glasbenimi nagradami in milijonskimi predvajanji njenih skladb na platformah za pretočno predvajanje glasbe, posledice tako imenovane swiftomanije so precej širše. Njeni koncerti imajo neverjetne, pozitivne učinke na lokalna gospodarstva. V vsakem mestu, ki ga obišče, beležijo višje prihodke od turizma in potovanj. Zato o njenem vplivu razpravljajo ekonomisti. Zaradi njene zveze z igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem je najbolj priljubljen šport v Združenih državah le še bolj priljubljen. Njena besedila pretresajo na številnih univerzah po vsem svetu, o njih razpravljajo literarni kritiki. Ker se bojijo, da bo pred jesenskimi predsedniškimi volitvami podprla demokrate, je že lep čas tarča napadov nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovih privržencev. Znašla se je torej tudi v političnih novicah.

