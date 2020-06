Fobije: strah, ki hromi

Strah je elementarno čustvo, ki se pojavi kot odziv na nevarno situacijo, fobije pa so duševne motnje, ki "zelo pogosto vodijo do paničnega napada" pove psihologinja in psihoterapevtka Andreja Pšeničny . Večina pa pomoč poišče šele takrat, ko strah že postane velika ovira v vsakdanjem življenju.

Vsak os nas ima določene strahove. Vendar vsak strah še zdaleč ni fobija. Raziskave kažejo, da se od 30 do 40 odstotkov ljudi boji letenja, fobijo pred letenjem ima precej manj ljudi, od tri do šest odstotkov.

Soočanje s fobijo in strahom, ki hromi, opisuje tudi naša sogovornica:

"Eno jutro, ko sem se odpravljala v službo, se mi je v enem ovinku samo ustavilo. Imela sem povišan srčni utrip, mrzle roke, suho grlo..nek panični napad. V afektu sem zbežala. Sem se obrnila in šla domov. Ko sem bila na varnem, je popustilo. Naslednji dan je bilo isto. Začelo me je vse bolj omejevat."

Razbijanje srca, hitro plitko dihanje, občutek stiskanja, bolečine v prsih, vrtoglavica, omotica, slabost. Vse to so lahko simptomi, ki jih povzročajo fobije.

Stiske so velike, a kar je dobro vedeti, je: rešitev, pomoč obstaja. Zelo uspešna pri tem je denimo kognitivna vedenjska terapija. Za 24ur Fokus so spregovorili ljudje, ki se soočajo s strahovi, ki hromijo, s fobijami. In strokovnjaki - o načinu pomoči, o podatkih.