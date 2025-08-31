Politični spopad za oblast: kdo bo krojil usodo Slovenije?

Vladni trojček se s poletnih počitnic v vročo predvolilno jesen vrača v nezavidljivem položaju, je prepričan strateški svetovalec, analitik, partner svetovalno-komunikacijskega podjetja NC3 Denis Mancevič . "Tako zaradi geopolitične situacije kot tudi zaradi recimo danih, pa ne povsem izpolnjenih obljub po poplavah. Zaradi reform, ki so bile napovedane, zdaj pa te obljube že prestavljene v morebitno naslednjo vlado."

Bolj kot se bodo bližale volitve, bolj bodo zdajšnje partnerice igrale vsaka po svoje, je prepričana nekdanja predsednica LDS in notranja ministrica v Pahorjevi vladi Katarina Kresal. "Zdaj se bodo vedno bolj kazale razpoke in razlike. Tudi če jih mogoče ni, se bodo umetno ustvarjale. Zato ker vsi, ki so v tej vladni koaliciji, nagovarjajo isto volilno bazo. In zdaj bodo začeli kazati razlike. Sloga v koaliciji je po navadi zadnje leto pred volitvami vedno manjša."

Temu prikimava dolgoletni nekdanji vodja konzularnega sektorja zunanjega ministrstva Andrej Šter. "Popolnoma pričakovano se želi vsaka od strank seveda najbolj izkazati in gre seveda tudi na način, da stopajo eden drugemu na ramena. Jaz pričakujem, da bo ta trojček vedno bolj vsak k sebi."

Nad Robertom Golobom, ki napoveduje drugi mandat, visi še postopek pred protikorupcijsko komisijo zaradi domnevnega vplivanja na kadrovske procese v policiji in preiskava v zadevi Karigador. Da politiki ne prevzemajo odgovornosti ob tovrstnih postopkih, sicer ni posebnost le tega mandata, pojasnjuje nekdanja pravobranilka na Sodišču EU dr. Verica Trstenjak. A Robert Golob je vendarle pred volitvami obljubljal drugačno politiko. "Ko gre za neko vprašanje denimo odgovornosti na področju korupcije, se moramo zavedati, da je treba prevzeti odgovornost. Vemo v Nemčiji, kako je odstopil predsednik Wulff, vemo na primer, kako je odstopila švedska ministrica samo zaradi tega, ker je kupila čokoladico s kreditno kartico ministrstva. Tako da te standarde odgovornosti bomo morali uveljaviti."