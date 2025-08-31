Politični spopad za oblast: kdo bo krojil usodo Slovenije?

Vladni trojček se s poletnih počitnic v vročo predvolilno jesen vrača v nezavidljivem položaju, je prepričan strateški svetovalec, analitik, partner svetovalno-komunikacijskega podjetja NC3 Denis Mancevič. "Tako zaradi geopolitične situacije kot tudi zaradi recimo danih, pa ne povsem izpolnjenih obljub po poplavah. Zaradi reform, ki so bile napovedane, zdaj pa te obljube že prestavljene v morebitno naslednjo vlado."
Koalicijska sloga na preizkušnji
Bolj kot se bodo bližale volitve, bolj bodo zdajšnje partnerice igrale vsaka po svoje, je prepričana nekdanja predsednica LDS in notranja ministrica v Pahorjevi vladi Katarina Kresal. "Zdaj se bodo vedno bolj kazale razpoke in razlike. Tudi če jih mogoče ni, se bodo umetno ustvarjale. Zato ker vsi, ki so v tej vladni koaliciji, nagovarjajo isto volilno bazo. In zdaj bodo začeli kazati razlike. Sloga v koaliciji je po navadi zadnje leto pred volitvami vedno manjša."
Temu prikimava dolgoletni nekdanji vodja konzularnega sektorja zunanjega ministrstva Andrej Šter. "Popolnoma pričakovano se želi vsaka od strank seveda najbolj izkazati in gre seveda tudi na način, da stopajo eden drugemu na ramena. Jaz pričakujem, da bo ta trojček vedno bolj vsak k sebi."
Nad Robertom Golobom, ki napoveduje drugi mandat, visi še postopek pred protikorupcijsko komisijo zaradi domnevnega vplivanja na kadrovske procese v policiji in preiskava v zadevi Karigador. Da politiki ne prevzemajo odgovornosti ob tovrstnih postopkih, sicer ni posebnost le tega mandata, pojasnjuje nekdanja pravobranilka na Sodišču EU dr. Verica Trstenjak. A Robert Golob je vendarle pred volitvami obljubljal drugačno politiko. "Ko gre za neko vprašanje denimo odgovornosti na področju korupcije, se moramo zavedati, da je treba prevzeti odgovornost. Vemo v Nemčiji, kako je odstopil predsednik Wulff, vemo na primer, kako je odstopila švedska ministrica samo zaradi tega, ker je kupila čokoladico s kreditno kartico ministrstva. Tako da te standarde odgovornosti bomo morali uveljaviti."
Opozicija na okopih
SDS, ki se po porazih na volitvah in referendumih pred tremi leti znova poteguje za vodenje države, medtem zaostruje retoriko. "Kje točno se bo ta ustavila, je težko napovedati," pojasnjuje Denis Mancevič. "Ampak skripta za te volitve je v SDS že napisana." Tik pred volitvami, je prepričana Katarina Kresal, bo sicer Janša retoriko omilil. "Kot vsakič bo tudi tokrat zelo stopil nazaj, nastopal zelo umirjeno, zelo državniško. Pustil bo ostalim, da delajo umazan posel. In to se mu je do zdaj še vedno obrestovalo."
Medtem NSi, ki je bila doslej še v vsaki vladi pod vodstvom Janeza Janše, menjuje predsednika. "Za pogled nekoliko z distance je to kar hitra ponovna menjava vodstva," je prepričan Andrej Šter. "Nisem prepričan, da bodo volivci to nagradili tako, kot bi sicer bila menjava vodstva nov zagon." Najverjetnejši Toninov naslednik Jernej Vrtovec medtem spreminja tudi smer delovanja in sodelovanja v koaliciji, ki bi jo vodil Janez Janša, ne izključuje. "S tega vidika je pričakovati milejši odnos SDS in seveda medijev, ki jih SDS nadzoruje, do te stranke," pojasnjuje Mancevič. "Janša se zaveda, da potrebuje vsaj enega do dva satelita v prihodnji vladi, če jo želi sestavljati."
Novinci, odpadniki, povratniki ...
Ob vsem tem so še novinci, odpadniki, povratniki - Vladimir Prebilič, Anže Logar, Karl Erjavec, skupina županov ... kako visoko lahko posežejo? Lahko premešajo karte? Kaj nas še čaka v vroči politični jeseni? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.
