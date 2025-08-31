Svetli način
Politični spopad za oblast: kdo bo krojil usodo Slovenije?

Ljubljana, 31. 08. 2025 07.10

Miha Drozg
32

Politični spopad za oblast pol leta pred volitvami se začenja. Razgreto, polarizirano in konfliktno okolje, napadi, spini, zamegljevanje dejstev, preusmerjanje pozornosti, premierjeva poroka. Kako bo svoje položaje branila vse bolj razdeljena koalicija? Kaj izpostavljala in očitala opozicija? Kdo torej oblikuje agendo? Kaj nas čaka do volilne nedelje? O tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.

Vladni trojček se s poletnih počitnic v vročo predvolilno jesen vrača v nezavidljivem položaju, je prepričan strateški svetovalec, analitik, partner svetovalno-komunikacijskega podjetja NC3 Denis Mancevič. "Tako zaradi geopolitične situacije kot tudi zaradi recimo danih, pa ne povsem izpolnjenih obljub po poplavah. Zaradi reform, ki so bile napovedane, zdaj pa te obljube že prestavljene v morebitno naslednjo vlado." 

Koalicijska sloga na preizkušnji

Bolj kot se bodo bližale volitve, bolj bodo zdajšnje partnerice igrale vsaka po svoje, je prepričana nekdanja predsednica LDS in notranja ministrica v Pahorjevi vladi Katarina Kresal. "Zdaj se bodo vedno bolj kazale razpoke in razlike. Tudi če jih mogoče ni, se bodo umetno ustvarjale. Zato ker vsi, ki so v tej vladni koaliciji, nagovarjajo isto volilno bazo. In zdaj bodo začeli kazati razlike. Sloga v koaliciji je po navadi zadnje leto pred volitvami vedno manjša." 

Temu prikimava dolgoletni nekdanji vodja konzularnega sektorja zunanjega ministrstva Andrej Šter. "Popolnoma pričakovano se želi vsaka od strank seveda najbolj izkazati in gre seveda tudi na način, da stopajo eden drugemu na ramena. Jaz pričakujem, da bo ta trojček vedno bolj vsak k sebi."

Nad Robertom Golobom, ki napoveduje drugi mandat, visi še postopek pred protikorupcijsko komisijo zaradi domnevnega vplivanja na kadrovske procese v policiji in preiskava v zadevi Karigador. Da politiki ne prevzemajo odgovornosti ob tovrstnih postopkih, sicer ni posebnost le tega mandata, pojasnjuje nekdanja pravobranilka na Sodišču EU dr. Verica Trstenjak. A Robert Golob je vendarle pred volitvami obljubljal drugačno politiko. "Ko gre za neko vprašanje denimo odgovornosti na področju korupcije, se moramo zavedati, da je treba prevzeti odgovornost. Vemo v Nemčiji, kako je odstopil predsednik Wulff, vemo na primer, kako je odstopila švedska ministrica samo zaradi tega, ker je kupila čokoladico s kreditno kartico ministrstva. Tako da te standarde odgovornosti bomo morali uveljaviti."

 

Opozicija na okopih

SDS, ki se po porazih na volitvah in referendumih pred tremi leti znova poteguje za vodenje države, medtem zaostruje retoriko. "Kje točno se bo ta ustavila, je težko napovedati," pojasnjuje Denis Mancevič. "Ampak skripta za te volitve je v SDS že napisana." Tik pred volitvami, je prepričana Katarina Kresal, bo sicer Janša retoriko omilil. "Kot vsakič bo tudi tokrat zelo stopil nazaj, nastopal zelo umirjeno, zelo državniško. Pustil bo ostalim, da delajo umazan posel. In to se mu je do zdaj še vedno obrestovalo."

Medtem NSi, ki je bila doslej še v vsaki vladi pod vodstvom Janeza Janše, menjuje predsednika. "Za pogled nekoliko z distance je to kar hitra ponovna menjava vodstva," je prepričan Andrej Šter. "Nisem prepričan, da bodo volivci to nagradili tako, kot bi sicer bila menjava vodstva nov zagon." Najverjetnejši Toninov naslednik Jernej Vrtovec medtem spreminja tudi smer delovanja in sodelovanja v koaliciji, ki bi jo vodil Janez Janša, ne izključuje. "S tega vidika je pričakovati milejši odnos SDS in seveda medijev, ki jih SDS nadzoruje, do te stranke," pojasnjuje Mancevič. "Janša se zaveda, da potrebuje vsaj enega do dva satelita v prihodnji vladi, če jo želi sestavljati."

Novinci, odpadniki, povratniki ...

Ob vsem tem so še novinci, odpadniki, povratniki - Vladimir Prebilič, Anže Logar, Karl Erjavec, skupina županov ... kako visoko lahko posežejo? Lahko premešajo karte? Kaj nas še čaka v vroči politični jeseni? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.

Castrum
31. 08. 2025 08.24
Vsekakor sem pa prepričan, da bodo mediji prav kmalu spet politično aktivirali Kovvačevo, vverjetno Jenulla, mogoče celo Jarčevo. In zna bit da "izumijo" kaknega novega Galeta.
ODGOVORI
0 0
balzam
31. 08. 2025 08.23
lahko bi Goloba vprašali, koliko časa je preživel v parlamentu in koliko na dopustih/izletih? ter kdo je plačal stroške za znano priležnico in koliko?
ODGOVORI
0 0
prinašalec2
31. 08. 2025 08.23
-1
Kdo? Kučan ne? Kot vsa leta doslej.
ODGOVORI
0 1
2mt8
31. 08. 2025 08.22
+0
Tranzicijski kučanovi in jankovićevi levičarji bodo zmagali, ker imajo za sabo 90% medijske mašinerije ki je Slovence prepričala, da so samo oni primerni za oblast. Kot leta 1945. Pa še antijanšizem pri Slovencih zmeraj vžge. V naslednjem mandatu vam bodo pobrali še tisti denar ki vam ga niso v tem.
ODGOVORI
1 1
Mirko Igor
31. 08. 2025 08.22
Sta Levica in SD satelita, bo Prebelič v svoji novi stranki ki jo tvorijo člani bivše LMŠ, katera se je priključila Svobodi?
ODGOVORI
0 0
balzam
31. 08. 2025 08.20
+2
na zadnjih soočenjih je lažnjivi Golob večkrat poudaril, da bo absolutna prioriteta njegove politike znižanje obdavčitve plač. Večkrat. V 3 letih mu niti en medij tega ni vrgel pod nos.
ODGOVORI
2 0
minkica91
31. 08. 2025 08.19
+2
levi bodo zmagali, so sposobni lagat in ljudi pretentat, kot so sedanji oblastniki, pa za sebe poskrbet, za druge se pa ne brigajo. Aja pa še obljubljajo, da bodo svoje obljubjene reforme izpolnili v naslednjem mandatu.
ODGOVORI
2 0
PoldeVeliki
31. 08. 2025 08.19
+1
Po poroki bo Holob dobil 80% če bo še naraščaj pa 120%. Od njega hočem samo slisat 100 hiš na mesec in 30 dni do specialista in obkrožim.
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
31. 08. 2025 08.19
+1
To ti bo povedal, dejanj pa ne bo!
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
31. 08. 2025 08.20
+1
In zaplešem.
ODGOVORI
1 0
devote
31. 08. 2025 08.18
+1
samo spomnili se bomo kaj je naredil maljevec , baraba..
ODGOVORI
2 1
EU Dig. Cenzura
31. 08. 2025 08.18
+1
Sej bo zdej prebilic pa bo spet novi krog stririh let, vazno da se krade
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
31. 08. 2025 08.16
+3
"Politični spopad za oblast: kdo bo krojil usodo Slovenije?" --- Napačen naslov! Najprej bo treba popraviti škodo, katero so lewaki zadali Sloveniji .. .. Za to je pa sposobna, ena in edina poštena stranka SDS !!!
ODGOVORI
7 4
31. 08. 2025 08.19
+0
Skodo je naredil jj z miljRdami in prazne blagajne,ker so vse pokradli sds ovci in njm zveati podlozniki
ODGOVORI
1 1
nagec123
31. 08. 2025 08.22
Aja, SDS pa nikoli ni delala škode? Malo nam peša spomin ane...?
ODGOVORI
0 0
yolli
31. 08. 2025 08.15
+4
Zdravstvo v razsulu.....avtoceste da ne omenjam....socijalno varstvo na kolenih.... Stanovanj za mlade ni..... Sej ni stvari ki bi normalno delovala. In pol naj bi jih še volili....Halo ??
ODGOVORI
6 2
Delavec_Slo
31. 08. 2025 08.21
Ja pa jih bodo volili, ker SO SLOVENCI BUTASTI NA KVADRAT!!!
ODGOVORI
0 0
Castrum
31. 08. 2025 08.12
+6
Velik napredek za demokracijo bi bilo že to, da levi politiki ne bi dobivali vprašanj že dva dni vnaprej, ampak v živo, tako kot desni.
ODGOVORI
9 3
balzam
31. 08. 2025 08.09
+5
moja prognoza je, da boste 3/4 vprašanj Golobu dali v zvezi s poroko, ne pa lažmi, neizpolnjenimi obljubami, stagnacijo države, gospodarstvom...? da boste v studio spet povabili 20+ sogovornikov, ki bodo vsak svoje lajali en čez drugega. Zberite podatke, standard, inflacija in rast cen, zadolževanje, predvolilne obljube, ... to zberite, ne pa ta vaša tabloidna scena
ODGOVORI
9 4
EU Dig. Cenzura
31. 08. 2025 08.07
+4
Se ze plete nova zgodba prepricevanja in ustvarjanje javnega mnenja ljudem. Ne nasedajte, to so igre za ljudi. Nikoli se narod ni izvolil politike, to je vse zmanipulirano in naprej doreceno. Zato pa delajo vzporedne volitve da pot vecina rece, ja poglej pa res so imeli prav…
ODGOVORI
8 4
Kritikizstajerske
31. 08. 2025 08.07
-1
Daj desnicar opran....ne bluzi. Vi desnicarji oprani, predvsem sds-vojakeci boste lagali, si izmisljali afere, podtikali, hujskali ostale, da bi cim bolj očrnili vse ostale. To delate že od nekdaj samo smo ljudje smo vas spregledali. Samo vam se vedno ni jasno😂😂😂😂
ODGOVORI
9 10
Verus
31. 08. 2025 08.14
+1
Ravno ti delaš to, česar obsojaš druge. Pa poglejmo: Osebi, s katero se ne strinjaš rečeš, da bluzi, kar generalno SDS volivce označiš s kupom porogljivih besed, govoriš, da tisti, ki jih označiš s kupom porogljivih besed to počnejo od nekda, a vsi tvoji komentarji polni pavšalnih sodb. Tvoj komentar je hujskanje ljudi proti SDS volivcev... Ravno takšne karakterne lastnosti so razlog, da je svet zašel. In ko zgubite na volivtvah greste na proteste, ki jih imenujete "mirni", a vedno nekaj gori, stavbe polne grafitov, blokiranje cest, izsiljevanje oblasti. Nekoč sem bil levičar, med hrupnejšimi protestniki in potem so leta minevala, dejstva rišejo sliko, danes volim desno in se deklariram kot volivec desne provenience.
ODGOVORI
3 2
traparija
31. 08. 2025 08.07
+2
smrtno sovraštvo ki ga je v narod vnesel tito je večno. rdečih je več kot belih. tretjega, ki bi bil neobremenjen - ni in ga ne bo še sto let. odgovor je jasen. slovenija bo nazadovala in propadala dalje. nadejajte se višjih davkov, višje elektrike, zastojev, nepretočnih železnic. hrvaška je za vas že sedaj druga švica.
ODGOVORI
9 7
Omizje
31. 08. 2025 08.12
+1
ti pa res trosiš traparije
ODGOVORI
4 3
Gutenberg
31. 08. 2025 08.03
+4
Pričakujte novi levi ksiht, ki bo leporečil in obljubljal vsemogoče.
ODGOVORI
10 6
minkica91
31. 08. 2025 08.03
+3
vse bodo nareddili, da bodo spet levi zmagali in Slovenija bo še naprej nerazvita država, kar je škoda za lepo lego, lepo pokrajino in pokončne ljudi, ki so želeli in naredili samostojno Slovenijo. Vsi vemo, da kjer so levi na oblasti, je država v stagniranju, saj vse sile napenjajo v prazne besede in enakost za vse, kar je ponavadi laž. Zdaj se bodo pa še župani združili, kolkor mi je znano levo usmerjeni, da bodo še oni svoje občane nagovarjali in lagali, kako blaginjo bodo ljudem pod njihovim vodstvom omogočili. Skratka,po mojem bodo spet levi na zmagovalnem odru, ljudje pa kot vedno, bodo tudi tokrat nasedli lažem in praznim obljubam, pod parolo, sam da ni Janša.
ODGOVORI
9 6
ptuj.si
31. 08. 2025 08.03
+2
Kučan a ne?
ODGOVORI
5 3
