Fotoreporterstvo – podobe, ki govorijo

Za fotoreporterstvo so slabi časi, vse pogosteje za njihovo delo, za fotografije in vsebino, ki jih nosijo, ni posluha, ni denarja, ni pogojev ... Številni slovenski fotoreporterji in fotoreporterke in njihovo delo pa so vrhunski.

Joco Žnidaršič je brez dvoma mojster fotografije, legenda, institucija. V svoji bogati fotografski karieri je doma in po svetu prejel več kot 50 nagrad. kako je bilo fotografirati v nekih drugih, drugačnih časih?Jure Eržensodi med najboljše in najprodornejše slovenske dokumentarne in reportažne fotografe.Lahko se pohvali tudi z objavami v prestižnih svetovnih časnikih kot so: Financial Times, Le Monde, Newsweek, Discover magazine. Najbolj ga poznamo po poročanju za Delo z vojnih območjih, bil je na mnogih kriznih žariščih, pogosto kot edini slovenski fotograf.

Samo Rovan je še en izjemen fotograf, ki se je s fotoreporterstvom spoznal med študijem arhitekture, zdaj pa je eden od svetovno znanih takoimenovanih dokumentarnih poročnih fotografov. Njegova zgodba je drugačna. Kaj ga je pripeljalo v ta posel?

Uroš Hočevar je še en dolgoletni fotoreporter časnika Dela, letos je bil v žiriji, ki je izbirala najboljšo fotozgodbo za novinarsko nagrado Čuvaj; tudi on govori o pomenu fotografije, njeni aktualnosti in prihodnosti za Fokus. Matjaža Krivica, še enega od mnogih izjemnih fotoreporterjev, pa smo ujeli v Nepalu. Pripravlja obsežen članek o zraku - na Kitajskem, v Nepalu, v Indiji. V te dežele je šel v lastni režiji, na svoje stroške ... Vsi govorijo o svojem delu, videli boste njihove fotografije in zgodbe izza njih. Ne zamudite nocoj v 24ur Fokus.