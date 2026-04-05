Fokus

GenZ – prihodnost Cerkve?

Ljubljana, 05. 04. 2026 10.30

Tea Šentjurc
Generacija Z kot kaže prinaša svež veter in krepi Rimskokatoliško cerkev. Lanskoletna britanska raziskava kaže, da naj bi prav mladi največ od vseh generacij hodili v cerkev oziroma k mašam, pa tudi v več drugih evropskih državah opažajo povečanje zanimanja za krščanstvo. Sociologi pravijo, da gre za kulturni protiudar liberalizmu in individualizmu, pri tem pa pomembno vlogo igrajo tudi družbena omrežja.

Študentske maše v frančiškanski cerkvi v Ljubljani so vsako sredo zvečer polne mladih do zadnjega kotička. To pa še ni dokaz, da se mladi množično vračajo k veri. Vendar pa tudi duhovniki v manjših župnijah opažajo več mladih pri bogoslužju.

''Ne bi rekel, da je neko množično spreobračanje danes, bi pa rekel, da je veliko več posameznikov, ki v neki notranji iskrenosti in iskanju smisla, pripadnosti iščejo odgovor tudi v Cerkvi,'' pravi župnik Jure Ferlež iz Doba. ''Jaz mislim, da ni kul biti duhoven. Ampak je kul najti eno pristnost.''

Opaža tudi, da je več takšnih, ki iskreno pridejo po zakramente. ''Ker vidiš, da to ni zato, da bi se na primer cerkveno poročil, da bi ob neki opravil, ampak zato, ker res išče.''

Se tudi pri nas krepi religioznost generacije Z? Se mladi res vračajo v cerkev ali se o tem le več govori? Kakšno vlogo imajo pri tem družbena omrežja in predvsem, kako danes živijo mladi verniki in vernice – nocoj v 24UR Fokus.

Britanska študija, po kateri naj bi prišlo do velikega zasuka med mladimi v smeri višje religioznosti, je ena sama in ima precej metodoloških pomanjkljivosti, problematična je z vidika vzorčenja, financiranja, zato moramo biti do nje zadržani, pojasnjuje profesor sociologije dr. Miran Lavrič.

''Po drugi strani pa je velik interes za to temo in za idejo, da med mladimi krščanstvo dobiva nek nov zalet. In mislim, da tukaj v ozadju je nekaj realnega, da že to kaže na neke realne kulturne premike,'' pravi dr. Lavrič. Upoštevati je treba tudi to, da mladi danes lažje pokažejo svojo religioznost, ker imajo občutek, da so s tem v trendu, dodaja.

Uradni podatki RKC kažejo na velik porast katehumenov. To so ljudje, ki se kot odrasli odločijo, da se bodo krstili, ker niso bili krščeni kot otroci. Jedro tega trenda so mladi.

Število katehumenov tudi po slovenskih škofijah v zadnjih letih narašča. V Koprski so imeli pred dvema letoma 16, lani 19, letos pa že 44 katehumenov. V novomeški škofiji jih je iz 14 leta 22 narastlo že na 27 v lanskem letu. V ljubljanski nadškofiji pa jih je bilo leta 2023 90, leto kasneje 140, lani pa že 180, pa to niti niso vsi zabeleženi.

Trend se je obrnil navzgor, ne gre pa za izrazit obrat. Pomembne pa so podrobnosti, poudarja dr. Lavrič. ''Pravzaprav dekleta niso se vrnila k religiji praktično nič. V nekaterih dimenzijah so celo manj religiozna. Celoten ta porast odpade na fante. Pri fantih pa resnično lahko govorimo o velikem porastu zanimanja za krščanstvo oz. religioznost.''

To, da med novimi verniki prevladujejo fantje, ki se tudi sicer vedno bolj obračajo na desno, je posledica spolne polarizacije na področju ideologije in politike. Fantje so dejansko tisti, ki imajo danes največ problemov z identiteto. So skorajda edina družbena skupina, o kateri se ne govori kot o žrtvi in hkrati se krha tradicionalna vloga moškega.

Živimo v svetu velike negotovosti, generacija Z se spopada z obilico pritiskov, z duševnimi stiskami in ogromno izzivi. Ni jim pa več toliko pomembno, kako so na primer njihove družine opredeljene politično ali ideološko.

''Oni so neobremenjeni, oni iščejo povsod. Nič ni tabu, nič ni predsodek. In se mi zdi se danes mladi nočejo več zadovoljit z nekim polovičarstvom. Nočejo hkrati biti samo božični in velikonočni kristjani. Želijo biti z vsem, kar so, kristjani,'' pripoveduje župnik Ferlež.

Umrl je Anton Bebler

Pristopil k skupini in začel kričati, nato iz nogavice potegnil nož

The T3chnics
05. 04. 2026 21.51
Tale generacija je res nekaj ekstra. Oni mislijo da so pametni, ker med slovenščino mešajo angleščino. Sami neki "vplovneži" ki z izražanjem zelo slabo vplovajo na mlajše generacije. A ta gospodična res ni znala najti slovenskega izraza za bullying. Sploh pa te novodobne oddaje prek spleta..... sami znanstveniki na kupu s to slovenščino mešano z angleščino.
Jožajoža
05. 04. 2026 21.15
s tema dvema nekaj ni v redu.gre jima samo za denar,vesta pa, da nagovarjata slaboumne,predvsem janšiste,ki ji je že naredila bedake nORA tv, katero vodi tupašićććć,lastnik je pa seka sds
Kuku456
05. 04. 2026 21.00
Pravljicarji
Watch-Man X
05. 04. 2026 20.55
Gen z leseni zaradi digizalizacije, milenjivci manini sinčki še zmeraj na mamini tortici. Gen x smo še ta zadnji resni deci.
ReAnDa
05. 04. 2026 20.16
Vedno so pomagale pravljice, po katerih se dobro spi.
Eksiflajs96
05. 04. 2026 20.14
Gen z znajo samo iz kruha drek nrdit pa povedat ker telefon imajo.. sori ampak kruta iskrena realnost
urib1
05. 04. 2026 20.12
Moje skromno mnenje je, da predstavniki cerkva na zemlji hrepenijo samo po bogatstvu Vatikana, prav tako kot oranžni po nafti
sioxxos
05. 04. 2026 20.10
Še na največji krščanski praznik nekateri tukaj ne zmorejo biti strpni. Osebno si želim, da bi se bratje v veri, kristjani in pravoslavci skupaj veselili vstajenja Jezusa. Pa četudi z enotedensko časovno razdaljo.
štrekeljc
05. 04. 2026 21.13
Na tej spletni strani imaš objavljene Trumpove kletvice, objavljene na Veliko noč. Kdo torej ne zmore biri strpen?
modrook
05. 04. 2026 20.07
Gen Z se zarnice z lustra ne zna zamenjat....
mojito88521
05. 04. 2026 19.57
Prej ko se končajo verstva, manj bo vojn in lažje bomo živeli.
Kozorog123
05. 04. 2026 19.55
Prihodnost cerkve bi morala biti, da končno plačujejo tudi davke :) (k temu bi morali strmeti, realno... In da reši reši ter kaznuje agresorje v vojni (Izrael, Ameriko, Rusijo)... K tem se naj nagiba cerkev... In ne da slednje komaj, da žer podpira... Dovolj je bila ena križarska vojna...
Gutenberg
05. 04. 2026 20.11
Cerkev, kar posluje sama preko svojih podjetij, je obdavčena kot vsi ostali. Darovi vernikov pa so že obdavčen denar. Razen od tistih, ki delajo na sivo ali na črno, ampak to je drug problem in taki ponavadi tudi ne darujejo ...
agent.brinko
05. 04. 2026 20.24
gutenberg, a si v cerkvi že dobil kakšen račun za plačano mašo, pogrebno mašo, darove, stroski ob krstu, obhajilu ali birmi? Če si ga dobil prosim za kopije, seveda brez tvojih podatkov.
sioxxos
05. 04. 2026 19.39
Mladi, pogumno do Jezusa in z njim naprej. Nas starejše so levičarji desetletja zasmehovali in žalili, če si še javno izrekal za nekoga, ki želi slediti Jezusovem nauku. Bodite pogumni in ohranite krščansko vero, saj s tem ohranjate našo edino domovino Slovenijo in slovenski narod. Bravo mladi.
štrekeljc
05. 04. 2026 20.02
Preberi si prvo Božjo zapoved, tako, kot je zapisana v Svetem pismu in ne katehetski ponaredek! Časti se Boga in samo njega, vse ostalo je malikovanje!
25.maj
05. 04. 2026 19.30
študentske maše pri frančiškanih so bile vedno polno obiskane
štrekeljc
05. 04. 2026 20.57
Zaradi boga ali zaradi študentk?
zrela hruška
05. 04. 2026 19.21
o bog! zdaj boste še mlade čisto čudne naredili?! 🤣🤣
rogla
05. 04. 2026 19.09
Krčmarjeva "nenaravno" komunicira z rokami!
štrekeljc
05. 04. 2026 19.06
Če je Gen-Z prihodnost Cerkve, lahko mirno spim. Cerkev bo propadla.
25.maj
05. 04. 2026 19.30
to ti praviš
NiggerianScam
05. 04. 2026 19.02
Podpiram, da se mladi iščejo tudi v duhovnem aspektu. Upam da koga negativni in sovražno nastrojeni komentarji ne bodo preveč ganili. Človek ki s prstom kaže na drugega ponavadi ne opazi, da so trije usmerjeni nazaj proti njemu.
Slovenec995
05. 04. 2026 18.49
Moje osebno prepricanje je da moramo za Boga nekaj narediti in si z dobrimi dejanji in deli kujemo pot v nebesa. Jezus je sam rekel da je ozka pot ki vodi v zivljenje. Vera brez dejanj ni vredna nic. Saj vsak sam ve da obljubimo lahko z besedami 1000 stvari vendar stejejo samo dejanja. Potrebno se je obrniti stran od greha v mislih besedah in dejanjih. Vsakdo si lahko prebere Jezusove zapovedi ki jih najdemo v govoru ki ga je imel na gori, pisane so v evangeliju po Mateju 5,6,7. in to so zapovedi po katerih se moramo ravnati. No to je samo moje osebno mnenje mora pa vsakdo sam poiskati resnico pri Bogu samem.Bodimo dobri po srcu. Lp.
Jerry321
05. 04. 2026 18.48
Vsak človek želi nečemu pripadati, iščejo neko sredino. In mladi danes očitno nimajo razen cerkve veliko druge izbire oz. je cerkev morda najenostavnejša izbira
abmam
05. 04. 2026 18.40
To je grozna novica. No, v uteho pa naj povem, da je v Sloveniji čedalje manj ljudi, ki bi hotelli biti farje.
bibaleze
Portal
Z otroki specite pisane velikonočne kolačke
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
Foto recept: Sladki velikonočni zajčki, pletenice in ovčka
Foto recept: Sladki velikonočni zajčki, pletenice in ovčka
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, tehtnice se osredotočajo na odnose
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, tehtnice se osredotočajo na odnose
Dnevni horoskop: Ribe bodo zasanjane, dvojčki razmišljajo o spremembi
Dnevni horoskop: Ribe bodo zasanjane, dvojčki razmišljajo o spremembi
Ena najlepših žensk na svetu je danes videti tako
Ena najlepših žensk na svetu je danes videti tako
vizita
Portal
Kaj morate obvezno narediti po velikonočni pojedini
Takšna bolečina v trebuhu ni 'normalna', lahko je zgodnji znak resne bolezni
Takšna bolečina v trebuhu ni 'normalna', lahko je zgodnji znak resne bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
moskisvet
Portal
Zakaj je ta prestolnica postala najboljša evropska destinacija
Tolikokrat na mesec bi moral moški ejakulirati - številka vas bo presenetila
Tolikokrat na mesec bi moral moški ejakulirati - številka vas bo presenetila
Osvojil prvo bodybuilding zlato: bo lovil očetov rekord?
Osvojil prvo bodybuilding zlato: bo lovil očetov rekord?
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
dominvrt
Portal
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
okusno
Portal
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
To počnejo tekmovalci Kmetije za veliko noč
To počnejo tekmovalci Kmetije za veliko noč
voyo
Portal
Kmetija
Air
Air
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
