Hrvaška po Hrvaški

Kaj so pokazale zadnje predsedniške volitva na Hrvaškem? Kaj so prinesle? Kaj se je pokazalo v kampanji? Kakšna so pričakovanja, kaj se bo s politiko na Hrvaškem dogajalo v prihodnosti? Analizo je, tudi s pomočjo sogovornikov, naredila novinarka Petra Čertanc Mavsar.

Med drugim hrvaško kampanjo, rezultat volitev in pričakovanja dogajanja po teh volitvah, pa tudi širše stanje hrvaške družbe, države in politike ... za rubriko 24ur Fokus komentirata znan hrvaški filozof, politolog in politični analitik dr. Žarko Puhovskiin nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor."Andrej Plenković zase misli, da je najpametnejši in najboljši, zdaj je z druge strani dobil še enega, ki tudi zase misli, da je najpametnejši in najboljši," med drugim v Fokusu pove o Milanoviću Jadranka Kosor.

Dr. Žarko Puhovski pa o Milanoviću in njegovi zmagi: "On je intelektualec za neintelektualce."In še: "Težko verjamem, da se bo spremenil. Verjetno si bo še pogosteje privoščil eskapade, da bo odrezav, oster. (...) Niti ni Milanović levičar niti ni Plenković desničar, slučajno sta se znašla v teh dveh strankah in zdaj morata igrati te vloge."

Puhovski o bodočnosti odnosov Slovenije in Hrvaške pravi, da sta se "tu dve naciji našli v zanki primitivnega nacionalizma. (...) V doglednem času tu ne gre pričakovati premika naprej, saj gre za v emocijah utemeljene zgodbe, ki se jih ne da racionalno upravičiti s temi par kvadratnimi kilometri morske površine, tremi vasmi in dvema potokoma ..."

