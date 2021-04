'Humor je preživetje'

Se nasmejete, ko gledate in prebirate vice in skeče na družbenih omrežjih? Eden takšnih je tisti, v katerem je Denis Avdić oblekel uniformo policista ter na slovensko-hrvaški meji zavrnil ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in njegovo mamo. Avdić si je, ko je minister zgodbo predstavil na novinarski konferenci, takoj predstavljal, kako je to bilo videti, in se odločil, da to prikaže – torej da prikaže nekaj, kar trdi politik na položaju in o čemer bi marsikdo dvomil, da je res.

"Smejmo se, glejmo štose, da ne znorimo, ampak preživimo", sporočajo novinarji rubrik 24UR Fokus in 24UR Inšpektor, Maja Sodja , Miha Drozg , Petra Čertanc Mavsar in Tea Šentjurc , ki so tokrat združili moči in pripravili prispevek o humorju. Da boste pobegnili od skrbi, strahu, negotovosti, naveličanosti in tesnobe.

Večina humorja je osebnega, torej odraža, kar čutimo in doživljamo med karanteno, pravi Boštjan Gorenc - Pižama , ker je "politično satiro zelo težko delati, saj v 99 odstotkih primerov politiki, ko nekaj napišeš, naredijo še nekaj hujšega. Ne moreš uspešno delati satire, ker je že parodija same sebe."

Do zdaj so jih zbrali 1500 – o karanteni, odnosih med spoloma, toaletnem papirju in kvasu, kot najbolj iskani dobrini v času epidemije. In vsakič, ko je bilo najhujših ukrepov konec, ko smo ljudje znova zaživeli, so tudi vici in šale o epidemiji, pravi muzejski svetovalec Miha Špiček , poniknili. "Slovenci se zelo odzivamo na aktualno dogajanje; vsak odlok vlade sproži nov val vicev."

V Slovenskem etnografskem muzeju so se, potem ko so zaradi izolacije in ukrepov družbena omrežja postala nov prostor za druženje, domislili, da bodo vice in šale zbirali. Na primer: "Smeh je pol zdravja, druga polovica je izolacija." "Teh 11 dni do junija bomo že stisnili." "Ali bo v ponedeljek šola, bomo zagotovo vedeli v torek."

Živimo v časih, ko se je nerazumno zanašati na razum, ko so se, pravi Hribar, satirikove tarče spustile tako nizko in se je lestvica vrednost potopila v tako močvirje, da tega noben vsaj približno normalen satirik ne more več zrcaliti. "Politična satira tudi v teh razmerah nima neke teže, neke moči hoje po robu ali soli, ki bi jo vtirali v rano, saj je nimaš kam dati, ker te rane ni. Mi jim dajemo pozitivno energijo. Pomagamo jim, dobrodušni smo, dajemo jim čast, dajemo jim ugled, dajemo jim ponos, dostojanstvo, altruizem, dajemo jim empatijo. Vse tiste lastnosti, ki jih nimajo, jim s satiro dajemo mi."

Legendarni Radio Ga Ga in Sašo Hribar . Oddaja na prvem programu Radia Slovenija že 31. leto s številnimi izvrstnimi imitatorji znanih osebnosti satirično predeluje aktualno družbenopolitično dogajanje in nastavlja ogledalo slovenski stvarnosti.

Smeh pozitivno vpliva na doživljanje travmatičnih izkušenj

Smeh dokazano blaži anksioznost in pozitivno vpliva na doživljanje travmatičnih izkušenj. Raziskava, ki so jo lani izvedli v italijanskem Bergamu, je preučevala prav humorne vsebine, ki so jih uporabniki med zaprtjem države objavljali in delili na družabnih omrežjih. Več kot polovica ljudi je to počela zaradi razbremenitve, slaba tretjina se je na ta način želela zbližati z drugimi, toliko jih je tudi dejalo, da so s humorjem želeli zmanjšali negativne občutke drugih. Za četrtino je bil to način, kako v času zaprtja ohraniti optimizem.

Ikona slovenskega novinarstva in vojnega dopisništva Ervin Hladnik Milharčič je človek, ki je videl in doživel ogromno ter poročal z vseh koncev sveta. "Težji ko je položaj, več je humorja. Če ni humorja, položaj še ni tako težak. Težko je biti duhovit, ko sije sonce in je vse v redu, zato je humor stvar ljudi v stiski."

Sekirca v med

Pop TV ustvarja nove serije s komičnimi motivi, pove ustvarjalec televizijskih serij na naši televiziji Dejan Krupić. "To se nam zdi dober način, da se lahko ljudje lažje spopadejo z realnostjo tega časa, ko si ves čas zaprt notri in je življenje postalo zelo rutinsko."

Sekirca v med je zgodba o slovenski družini, ki se ji zgodi tisto, o čemer sanja marsikdo: zadene glavni dobitek na lotu. A ta srečni dogodek je povod za številne zaplete in težave, spremeni se dinamika družinskih odnosov. "Namesto da bi gledalce vedno bombardirali z nekimi dejstvi, smo poskušali to zaviti v lahkotnost in komičnost na resno neresen način. Kako že gre tisti pregovor–ali se bom smejali ali pa jokali. Po mojem mnenju je najboljše, da se jokamo od smeha."

Val komedij smo začeli na Voyuz bratoma Valičin zelo uspešno serijo Vse punce mojga brata. Prihaja pa še ena komedija, Ja chef z Jurijem Zrnecem, kraljem slovenske komedije.