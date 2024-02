Interpelacija – politični prelom ali celodnevni parlamentarni šov?

Koalicija, zlasti pa SD, še naprej gasi požar in se trudi ublažiti posledice afere sodna stavba. Opozicijska SDS medtem stopnjuje pritisk, zahteva izredno sejo parlamenta o korupciji, predsednik stranke Janez Janša pa – ob vloženih interpelacijah zoper ministrico za pravosodje in ministrico za digitalno preobrazbo – znova omenja tudi interpelacijo celotne vlade. Toda, kakšni so lahko – glede na koalicijsko matematiko – sploh izpleni napovedanih interpelacij?

Lahko pomenijo politični prelom? Primeri iz zgodovine nakazujejo, da ne. Le dvakrat doslej je namreč opoziciji uspelo zbrati potrebnih 46 glasov in z interpelacijo odstaviti ministra. Gre torej v večini primerov zgolj za politično nabiranje točk in celodnevni parlamentarni šov? O tem nocoj v rubriki 24UR Fokus. SDS je doslej – pred Golobovo – interpelirala že vlade Janeza Drnovška, Antona Ropa in Mira Cerarja. Nikoli niso predlagali glasovanja o nezaupnici. "Šlo je zgolj za razpravo, kjer je pač opozicija izrazila kritiko, vlada pa je z nasprotnimi argumenti to kritiko izpodbijala." Tako se 16-urne razprave, med katero je poslušal očitke o nelegitimni vladi, vladni koaliciji, ki krade poslanske mandate in sodni oblasti, ki krade dediščino, spominja nekdanji predsednik vlade Miro Cerar. "Kritika opozicije res ni bila utemeljena," je prepričan. "Tako se je izkazalo tudi pri glasovanju oziroma na koncu interpelacije. Pa vendar, vzel sem to z nekim spoštovanjem do tega instituta, tudi opozicija ima to pravico."

Interpelacija je sredstvo nadzora nad delovanjem vlade ali posameznega ministra, institut interpelacije je urejen v Ustavi Republike Slovenije in poslovniku Državnega zbora. Sproži jo lahko najmanj 10 poslancev. In če po razpravi najmanj 46 poslancev vladi ali posameznemu ministru izreče nezaupnico, parlament vlado ali ministra razreši. Interpelacija je vendarle tudi priložnost za stopnjevanje pritiska na vlado, zaostrovanje političnega boja. Hkrati pa priložnost, da tako opozicija kot koalicija strneta vrste. A zaradi razmerja sil v državnem zboru je ta parlamentarni institut pogosto obsojen na neuspeh.

V mandatu Cerarjeve vlade je opozicija vložila kar 10 interpelacij. Dvakrat se je morala pred poslanci zaradi razmer v zdravstvu zagovarjati tedanja ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. "Če je človek z dušo in telesom 24 ur pripet na to zdravstvo in dela z nekim entuziazmom, željo, empatijo do ljudi, potem si seveda tudi osebno prizadet," pripoveduje danes. "Seveda mi ni bilo vseeno, ker je bilo v teh interpelacijah toliko neresnic, toliko nepreverjenih zgodb, po sistemu skorajda 'rekla-kazala'."

Interpelacija zoper Aleša Hojsa. FOTO: Bobo icon-expand

10 interpelacij je v dobrih dveh letih mandata doletelo tudi ministre zadnje Janševe vlade. Dvakrat je na zagovor pred poslance moral notranji minister Aleš Hojs. Prvič ga je opozicija interpelirala septembra 2020 zaradi napovedanega koncerta ustaškega pevca Marka Perkovića – Thompsona. Drugič – dobro leto pozneje – zaradi odgovornosti za soustvarjanje izrednih razmer v državi, policijskega nasilja, politizacije in militarizacije Policije, protiustavnega omejevanja človekovih pravic. "Precej natančno sem v tistem odgovoru analiziral te očitke," danes pojasnjuje Aleš Hojs. "Vsi ukrepi, odzivi Policije, če ne naštejem še mnogo drugih stvari, so bili povsem enakomerni in enakovredni tistim, ki so jih sprovajale v tistem težkem času države na zahodu, torej jedrne države." Prvič je za njegovo razrešitev glasovalo 38, drugič 44 poslancev. Ostre kritike – ne le iz opozicije – so med epidemijo zaradi nejasnih navodil in spreminjajočih se ukrepov letele tudi na ministrico za šolstvo Simono Kustec, opozicija je zoper njo vložila dve interpelaciji. Prvič, marca 2021, je za njeno razrešitev glasovalo 38, drugič, novembra 2021, 42 poslancev. "Mi smo se tako v prvi, še posebej pa potem v drugi interpelaciji, odzvali s konkretnimi dejstvi, slikami, tudi primerjavami med časom, med državami in tako naprej," danes pojasnjuje Simona Kustec. "V resnici smo striktno samo na ta način pristopili. Ker nam je bilo pomembno, da širša javnost, tista, ki jo to zanima, pravzaprav vidi, kakšna je bila realna slika." Izplen več kot 60 vloženih interpelacij doslej je sicer skromen. Padla sta le dva ministra. Leta 1996 tedanji zunanji minister Zoran Thaler, tri leta pozneje, po aferi Vič–Holmec, notranji minister Mirko Bandelj. Kako se zagovora pred poslanci Mirko Bandelj spominja danes? "Mislim, da bi danes ravnal enako kot sem takrat in bi pustil, da o moji usodi odloči parlament." Kdo sicer najbolje obvlada mehanizem vlaganja interpelacij? Kaj interpelacija pomeni za samega ministra, njegovo delo, še zlasti pa za razmere v koaliciji? Kako se številnih interpelacij spominja pisatelj, dramatik in scenarist Tone Partljič, ki je bil poslanec kar štiri mandate? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.