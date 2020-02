Aleksander Mežek iskreno o svoji borbi z rakom

Vsako leto za rakom zboli več kot 15.000 ljudi, umre jih približno 6.000. Rak je tako poleg srčno-žilnih bolezni najpogostejši vzrok smrti. Treba pa je vedeti tudi, da med nami živi več kot 100.000 ljudi, ki so raka preboleli.

V Evropi je Slovenija med 31 državami po incidenci, po obolevnosti za rakom, na devetem mestu – več ljudi kot pri nas za rakom zboli na Madžarskem, Irskem, Norveškem, Danskem, v Belgiji, Franciji, Nizozemski in Veliki Britaniji.

Po umrljivosti smo na sedmem mestu – pred nami so Madžarska, Slovaška, Hrvaška, Poljska, Latvija in Litva. "Danes imamo sedemkrat več raka kot leta 1950, ko smo začeli,"pojasnjuje prof. dr.Vesna Zadnik iz registra raka na Onkološkem inštitutu. "Vsako leto imamo dva odstotka več bolnikov kot prejšnje leto. Kar pomeni, da – če se ne bo nič spremenilo – bo od današnjih otrok do 75. leta zbolel vsak drugi deček in vsaka tretja deklica."

80 odstotkov rakov se pojavi po 50. letu starosti, 60 odstotkov obolelih zboli po 60. letu. Rak je tako najpogostejša bolezen starejših, zato bo eden ključnih izzivov države in družbe, kako v zrelih letih poskrbeti za kakovostno življenje. Kako zagotoviti, da starejši ne bodo životarili, ampak da bodo imeli primerno in kakovostno oskrbo.

Ravno z dolgotrajno oskrbo, preprečevanjem onesnaževanja okolja, ki je svetovni problem, in upoštevanjem 12 načel proti raku, lahko vplivamo na tretjino rakavih obolenj. Nujne so torej sistemske rešitve pa tudi to, kaj lahko storimo sami. Evropski kodeks proti raku pravi: udeležujte se organiziranih presejalnih programov, poskrbite, da bodo vaši otroci cepljeni proti hepatitisu B in HPV, ženske – če lahko – dojite, doma bodite pozorni na koncentracije radona, v službi se zaščitite pred snovmi, ki povzročajo raka. Izogibajte se čezmernemu sončenju, ne pijte alkohola, prehranjujte se zdravo, gibajte, vzdržujte zdravo telesno težo, izogibajte se tobačnemu dimu in številka 1: NE KADITE! Kajenje je namreč, ko govorimo o raku, sovražnik številka ena, še posebno ko govorimo o najsmrtnosnejšem raku med vsemi – to je rak pljuč!

Pljučni rak je pri ženskah po pogostosti na četrtem mestu. Največ žensk zboli za rakom dojke, na drugem mestu je nemelanomski kožni rak, na tretjem rak debelega črevesa in danke. Pri moških je po pogostosti prvi rak prostate, na drugem mestu je nemelanomski kožni rak, na tretjem pljučni, četrti pa rak debelega črevesa in danke.

Za zadnjim je pred dobrim desetletjem zbolel Aleksander Mežek, eden najuspešnejših slovenskih kantavtorjev. Njegovo življenje je po raku prav tako polno, kot je bilo pred boleznijo. Ravno zadnja leta so mu prinesla prav posebno veselje, dobil je dva vnuka, zato vsem sporoča, da se izplača potruditi in bolezni pogledati v oči. Ter jo skušati sprejeti. Zgodbe o raku morajo biti tudi zgodbe upanja, volje in zmage, in zgodba Aleksandra Mežka je točno to.