Iz Slovenije se največ izseljujemo v Avstrijo, Nemčijo, Švico in VB

Zadnja leta se iz Slovenije seli vse več mladih. Slovenci in Slovenke največ odhajamo v Avstrijo, Nemčijo, tudi Švico in Veliko Britanijo, pravijo na Statističnem uradu. V nocojšnjem 24UR Fokus boste slišali zgodbe treh, ki so odšli iz Slovenije, ker so jih v tujini čakali novi izzivi, boljše življenje ali boljše službe, boljše možnosti samouresničitve ... Dr. Miha Kosmačže šest let pomaga v Cambridgu razvijati zdravila za raka, Ana Zovko in Janej Urbas sta trenutno na Švedskem. Zakaj in kako so odšli iz Slovenije? In kdaj se, tisti, ki odidejo, vrnejo nazaj? Kaj ponuja in daje tujina, kar jim Slovenija ne?

Zaradi brezizhodne situacije, revščine, pomanjkanja služb, razraščanja korupcije, nacionalnih in političnih delitev ... se je iz BiH od konca vojne izselilo že 200 tisoč mladih. Novinarski kolega iz BiH Davor Obrdaljje o tej problematiki posnel dokumentarni film, ki je bil predvajan na Al Jazeera Balkans, in v katerem popisuje usode mladih iz BiH, ki jim je odhod v tujino praktično edina rešitev. Kako in zakaj odhajajo mladi iz BiH in kaj je v Zahodni Evropi drugače kot doma ... boste videli tudi v Fokusu.

Novinar 24UR FokusMiha Drozgje bil v Slavoniji na Hrvaškem, v vaseh, ki praktično izumirajo. Iz nekaterih se je v tujino izselilo že 80 do 90 odstotkov ljudi, mladih praktično ni več. Po nekaterih podatkih je Hrvaško samo med letoma 2013 in 2016 zapustilo 230 tisoč državljanov, iz Slavonije jih je doslej odšlo vsaj 100 tisoč. Številni na Irsko.

Kot pravi ena od mladih žensk, ki je odšla tja: "Pomembna stvar, ki je ni na Hrvaškem, je ta, da tu lahko napreduješ, da ti ni treba biti nikogaršnji mami, očkov sin, da bi dobil višji, boljši položaj."Demografi pojasnjujejo, da je Slavonija dežela, ki jo ljudje zapuščajo v iskanju boljšega življenja, služb, zase in za svojo družino. "Grejo za varnejšimi dohodki, za bolj kakovostnim življenjem. Po drugi strani pa odhajajo tudi zato, ker menijo, da je Hrvaška družba preveč razdeljena, politično, ideološko in da te delitve niso dobre za ustvarjanje dobrega okolja za zakon, družino, otroke."

Nocoj si torej lahko v oddaji 24UR ogledate drugega od dveh delov 24UR Fokus o sodobnih migracijah. Treba je vedeti: nihče se ne seli, nihče ne zapusti doma, če ga v to ne silijo takšne ali drugačne okoliščine, iskanje boljšega življenja. In doma za vsakim vedno ostane tudi praznina - v 24UR Fokus ste prejšnji teden videli Romunke, ki odhajajo negovat starejše prebivalce v Italijo, da lahko družinam doma v Romuniji omogočijo boljše življenje; nocoj boste videli mrtve vasi v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Hrvaškem. V nobenem primeru migracije niso lahka in enostavna stvar. Zato je treba vedno iskati vzroke, zakaj ljudje zapuščajo svoje domove, in tam spreminjati razmere na boljše.