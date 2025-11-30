Svetli način
Izgubila sta se otrok in starostnik, kaj se je zgodilo?

Ljubljana, 30. 11. 2025 11.04 | Posodobljeno pred 35 minutami

Maja Sodja
9

V središču Ljubljane sta se izgubila deklica in starejši gospod. Ju je kdo opazil, ponudil pomoč? Kako bi se vi odzvali, če bi opazili otroka in starostnika, ki sta v stiski? Za 24ur Fokus smo izvedli socialni eksperiment. S skritimi kamerami smo opazovali mimoidoče in njihove reakcije.

Na Prešernovem trgu smo se najprej dobili z igralcem Draganom Remškarjem, članom Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Prosili smo ga, naj poskuša čim bolj prepričljivo upodobiti starostnika, ki se je izgubil. Nobenega besedila mu nismo dali, nobene zgodbe si nismo izmislili. "Ponavadi igralci dobimo tekst vnaprej in vemo, kaj bomo rekli, tukaj je pa vse nepredvidljivo. Čista improliga," je pred začetkom snemanja dejal Remškar. 

Dve uri kasneje je prišla še Mia Špenko. Mia je 8-letna deklica, ki rada nastopa v reklamah in tudi že v serijah. Tudi njej smo rekli, naj se skuša čim bolj vživeti v vlogo izgubljene deklice. Nalogo je opravila z odliko. Pred snemanjem je bila malce na trnih, ker v tovrstnem snemanju še ni sodelovala. Po koncu pa je rekla: "Meni je bilo super, nisem vedela, da jih bo toliko prišlo vprašat, če sem se izgubila." 

Mijin odgovor nakazuje, da smo ljudje precej občutljivi in empatični, ko gre za otroke. Kaj pa pri starejših? Ali se sploh znamo odzvati na starostnika, ki trpi za demenco? Kaj bi vi storili? Koliko empatije premoremo, ko gre zares? Da bi razumeli, zakaj se ljudje na pojave okoli nas odzivamo, kot se, smo posnetke naših skritih kamer pokazali socialnemu psihologu s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Pedagoškega inštituta Žanu Lepu. V enem od komentarjev je dejal: "Ljudje raje pomagamo tistim, ki so nam podobni." 

Kdo je pomagal in komu? Kdo je pogledal stran? To boste izvedeli nocoj v rubriki 24ur Fokus ob 19ih. Povedali vam bomo tudi, s kakšnimi informacijami naj starši opremijo otroke, če se slučajno izgubijo. In kako naj postopamo, ko gre za starejše.

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natasa1978
30. 11. 2025 11.36
V današnjem času ljudje sploh ne vedo kaj se okoli njih dogaja,pridejo pomagat ko so vklopljen kamere
ODGOVORI
0 0
blekk
30. 11. 2025 11.36
-1
Pa kaj je z vami? A to je za vas vredno objave?
ODGOVORI
0 1
4krogci
30. 11. 2025 11.32
-2
Za otroka se ne zmenis…za starejse pa treba nujno poskrbet…takih ne delajo vec (otroka ze nardis novga), da bi za sendvic pa pingo svecke przigal!
ODGOVORI
1 3
TEDYC
30. 11. 2025 11.23
+1
Vsi pametni in vsi vse vedo, v realnem svetu se pa okrog obrnijo
ODGOVORI
3 2
proofreader
30. 11. 2025 11.22
+0
Ko bo šlo zares bodo vsi mslili da je spet skrita kamera.
ODGOVORI
3 3
enapi
30. 11. 2025 11.26
-3
Mašo na rtv si pogledal?
ODGOVORI
0 3
galeon
30. 11. 2025 11.18
+0
Uživate, ko se delate norca iz mimoidočih ljudi. Ko bo pa res potrebno, se bo pa tak obrnil stran.
ODGOVORI
3 3
proofreader
30. 11. 2025 11.17
+2
Pomembno je, da se pogrešane osebe prijavi takoj. 24 ur je samo v filmih.
ODGOVORI
3 1
proofreader
30. 11. 2025 11.15
+0
Za izgubljenega otroka je prišel SI-ALARM. Aja, ni, Robiju ne dela.
ODGOVORI
2 2
