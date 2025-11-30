Izgubila sta se otrok in starostnik, kaj se je zgodilo?

Na Prešernovem trgu smo se najprej dobili z igralcem Draganom Remškarjem, članom Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Prosili smo ga, naj poskuša čim bolj prepričljivo upodobiti starostnika, ki se je izgubil. Nobenega besedila mu nismo dali, nobene zgodbe si nismo izmislili. "Ponavadi igralci dobimo tekst vnaprej in vemo, kaj bomo rekli, tukaj je pa vse nepredvidljivo. Čista improliga," je pred začetkom snemanja dejal Remškar.

Dve uri kasneje je prišla še Mia Špenko. Mia je 8-letna deklica, ki rada nastopa v reklamah in tudi že v serijah. Tudi njej smo rekli, naj se skuša čim bolj vživeti v vlogo izgubljene deklice. Nalogo je opravila z odliko. Pred snemanjem je bila malce na trnih, ker v tovrstnem snemanju še ni sodelovala. Po koncu pa je rekla: "Meni je bilo super, nisem vedela, da jih bo toliko prišlo vprašat, če sem se izgubila."

Mijin odgovor nakazuje, da smo ljudje precej občutljivi in empatični, ko gre za otroke. Kaj pa pri starejših? Ali se sploh znamo odzvati na starostnika, ki trpi za demenco? Kaj bi vi storili? Koliko empatije premoremo, ko gre zares? Da bi razumeli, zakaj se ljudje na pojave okoli nas odzivamo, kot se, smo posnetke naših skritih kamer pokazali socialnemu psihologu s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Pedagoškega inštituta Žanu Lepu. V enem od komentarjev je dejal: "Ljudje raje pomagamo tistim, ki so nam podobni."

Kdo je pomagal in komu? Kdo je pogledal stran? To boste izvedeli nocoj v rubriki 24ur Fokus ob 19ih. Povedali vam bomo tudi, s kakšnimi informacijami naj starši opremijo otroke, če se slučajno izgubijo. In kako naj postopamo, ko gre za starejše.