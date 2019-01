'Izgubili smo državo in pravico biti drugačni'

"To izvaja kot mehanizem svoje oblasti. To ni samo fizično nasilje, to je verbalno nasilje, nasilje v medijih. Država, državni funkcionarji, oblast ... izkorišča vse priložnosti v medijih, da napada ljudi, ki ne razmišljajo politično enako, ki se ne strinjajo z oblastjo," nadaljuje Jelena Anasonović.

"Nas je na ulice pregnalo nezadovoljstvo; muči nas, ker 40.000 mladih odide iz Srbije vsako leto. Boli nas, ker mladi dobivajo minimalce, s svojimi diplomami ne morejo do služb. To, da upokojencem jemljejo pokojnine. Da se državljani Srbije mučijo, medtem ko ta oblast daje pogodbe samo tistim, ki imajo strankarsko knjižico te koalicije na oblasti. Samo ti so v tem trenutku na zavidljivem položaju, samo oni so v tem trenutku zaščiteni v Srbiji. To si želimo spremeniti."