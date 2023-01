Izjemni posamezniki, ki so zaznamovali leto

Slovenska družba je namreč, opozarja, še vedno globoko razcepljena in polarizirana. "Zdi se, kot da obstajata neki dve resničnosti. Ko se v Sloveniji zažene neka solidarnostna akcija, ko je bilo treba pomagati ukrajinskim beguncem, pri tem solidarnost Slovencev sploh ni vprašljiva ... In potem je tukaj splet, ki je v bistvu jedro tistega vsega sovražnega," pravi.

Orožje nevladnice Katarine Bervar Sternad je pravo. S svojim delom – borbo za temeljne pravice najranljivejših – nastavlja ogledalo vsakokratni oblasti. Je dolgoletna borka za pravice beguncev, šibkih, za varstvo okolja, goreča zagovornica človekovih pravic z jasno vizijo, kako bi morala na tem področju delovati država. "Če človekove pravice priznavamo, jih moramo priznavati brez 'ampak'. Človekove pravice so univerzalne in kot družba se moramo tudi obnašati tako."

Prostor in naravo, ki te obdaja, preprosto moraš začutiti, da bi lahko prišel do ideje, pojasnjuje. Jutranji sprehodi po Malostonskem zalivu in krajina, v kateri je užival, so rodili zgodbo o mostu, ki je polnil naslovnice. Na potresnem območju, kjer so sunki vetra izjemno močni, je imel težko nalogo – mostovi so ključne infrastrukture, lahko se malenkost poškodujejo, razlaga, a zrušiti se ne smejo. Za svoje delo je prejel številke nagrade, med drugim tudi visoko državno odlikovanje srebrni red za zasluge in častni doktorat Univerze v Mariboru za vrhunske dosežke. Za gradbeništvo navdušuje mlade, za ta poklic živi.

Graditelj mostov in viaduktov Marjan Pipenbaher se je podpisal pod enega največjih v Evropi: pelješki most. Slavnostno so ga odprli julija letos. "Človek je eno fantastično bitje , nekje v glavi se porodi ideja, ta pride prek roke, prek svinčnika do skice, potem se ta skica materializira," pravi.

Režiser in scenarist Matevž Luzar skozi film lušči slovenski karakter, odstira značilnosti naroda, preizprašuje odnose v družbi in načenja vprašanja odgovornosti. Njegov zadnji celovečerec Orkester je z zgodbo iz majhnega Zagorja postal tako velik, da se je uvrstil med kandidate za tujezičnega oskarja. "Se mi zdi, da lahko širše govorimo ali pa nagovarjamo gledalce kjer koli na svetu samo takrat, ko govorimo o nas samih in pripovedujemo naše zgodbe," je prepričan. V projekcijski dvorani Viba filma je svoj Orkester prvič gledal na velikem platnu. Ko gre film v svet, postane last gledalcev. Razgali se publiki, ki pove, kaj si o njem misli. "Seveda je to zame čustven trenutek, ko enkrat vidiš film na platnu še brez publike z ožjimi sodelavci, ker veš, da potem film ne bo več samo tvoj."

Vse nagrade so veliko priznanje za celotno ekipo in tudi obliž na rano, priznava Luzar. Pot tega filma je bila namreč trnova: Posneli so ga tik pred epidemijo novega koronavirusa, ki je vodila v popolno zaprtje države in zaradi odločitev takratne vlade tudi v blokado slovenskega filma.

Menedžerka leta 2022, ki jo je francoski predsednik Macron izbral za eno od 21 voditeljic, ki so zgled za vso Evropo, Sabina Sobočan, direktorica podjetja Varis Lendava, je v minulem letu postavila nove mejnike v gospodarstvu, menedžmentu in enakopravnosti žensk tako v Sloveniji kot tujini. "Pri nas je samo pomembno, da si človek, da uživaš pri svojem delu in da imaš ustrezne kompetence, ustrezna znanja, ustrezne vrednote in da dejansko živiš te vrednote," pravi. Zaposlujejo in usposabljajo tudi fugirke, keramičarke in pleskarke. Ob tem pa se zavzema tudi za enake pravice moških, da uspevajo v tradicionalno ženskih poklicih. "Dokazano je dejansko, da so mešani, raznoliki timi dosti bolj uspešnejši in dosti bolj inovativni." Ruši stereotipe in dokazuje, da je s pozitivnim pristopom vse mogoče.

Štirje Slovenci so vsak na svojem področju zaznamovali leto, ki se je izteklo. Kakšne so njihove zgodbe, pogled v preteklo leto in novo, ki prihaja? Nocoj jim namenjamo prostor in jih postavljamo v ospredje v rubriki 24ur Fokus.