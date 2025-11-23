Janja Garnbret kot Novak Đoković

Uspešna, najboljša, iskrena. Športna perfekcionistka. Janja Garnbret, največja športna plezalka vseh časov, ki se ne zaustavlja. Pred sabo ima nove cilje, tudi v naravnih plezališčih. Zakaj je uspešna, kaj jo žene naprej, kako njeno vlogo dojemajo tekmice, predstavniki moškega dela svetovnega pokala.

Arco. Italijanska plezalna meka. Kraj ob Gardskem jezeru, kjer lastniki prodajaln na osrednji ulici, ob nedeljah prednost pred zaslužkom dajejo plezanju. Tudi pohodom in kolesarjenju, a izkoriščanje naravnih danosti za najrazličnejše podvige v naravnih plezališčih je na prvem mestu. V očeh poznavalcev športnega plezanja pa le dve osebi v 18 tisoč prebivalcev velikem kraju uživata posebno pozornost – češki fenomen, ko je govora o plezanju 'v skali' Adam Ondra in največja športna plezalka vseh časov Janja Garnbret.

A če se Ondra, kot plezalni ambasador športa v regiji pogosto giblje na omenjenem kraju, je drugače v primeru dvakratne olimpijske prvakinje. Njen prihod ni samoumeven, je pa nekaj, česar si vsako leto sama želi. Sploh sedaj, ko je termin postavljen tako, da je vseh tekmovalnih obveznosti konec in pride plezati za užitek. Čeprav je to ekstremno težko, saj najboljša športna plezalka vseh časov, lastnica dveh zlatih olimpijskih medalj, v plezanju uživa, so pa gledalci tisti, ki od nje vselej, ko je na startu, pričakujejo zmago. Za nekoga, ki si o zmagah in ciljih upa vselej govoriti na glas, se sliši precej enostavno, a ni. Sploh v dnevih do tekmovanja, ko obleganost prerašča okvirje dobrega okusa, ko je sejem skozi katerega se tekmovalci sprehodijo do prizorišča tekme (letos sta bili na sporedu dve, najprej dvoboj v težavnosti, naslednji dan še balvani), priložnost za fotografiranje z zvezdniki.

'Lovijo' jo na vsakem koraku

Kako zelo priljubljeno je športno plezanje? Upal bi si trditi, da zaradi Janje Garnbret veliko bolj, kot je bilo v preteklosti. Če samo preživiš uro v njeni družbi se lahko v to ekspresno prepričaš. Sploh v kraju, kjer živijo za plezanje. V eni uri, namenjeni kosilu, pred popoldanskim počitkom, saj je zvečer na sporedu tekma, uvidevnost do gosta lokala zamenja lov na avtograme in sebke. "Ni mi težko," izstreli športnica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, čeprav je s prostim očesom vidno, da postaja moteče. Sploh, ker tistih, ki si želijo fotografije z zadnjo ambasadorko botrstva v športu, ne zmanjka. Na vsaki ulici, v številnih lokalih, obstajajo tudi takšni, ki so tekli za njenim avtomobilom, samo da bi jo videli.

Florian Klingler vedno znova priznava, da je Janja Garnbret poskrbela za prepoznavnost športnega plezanja. Ga dvignila na veliko višjo raven, kot je bilo pred leti. FOTO: 24ur.com icon-expand

"Nič v primerjavi z Azijo," pripomne agent Florian Klingler, ki verjetno ne bo nikoli pozabil prizorov iz Seula, neskončno dolgih kolon dan po zadnjem nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer je osvojila dva naslova svetovne prvakinje. Kljub predvideni uri podpisovanja je vztrajala dve uri, a žal vsem ni mogla ugoditi, saj bi za kaj takšnega potrebovala vsaj 6 ur. Ji pa to ne predstavlja nikakršne težave, sploh ko gre za mlade nadobudne plezalce, ki jo praviloma na njeni stojnici pričakajo po končani tekmi. Tako je bilo v Kopru, Arcu ...

Zvezdnica, ki se ne obnaša zvezdniško

Biti največji vseh časov po številu zmag na ravni svetovnega pokala (49), imeti v vitrini za lovorike 2 zlati olimpijski medalji in kar 10 zlatih medalj za osvojene naslove svetovne prvakinje, je nekaj, kar bodo konkurentke v prihodnosti težko osvojile oz. lažje, ko bo najbolj priljubljena športna plezalka sklenila športno pot. A dokler na glas govori o ciljih, napoveduje osvojitev zlatih medalj na največjih tekmovanjih, se zdi, da bo to še dolgo. "Če smo pri medaljah in ciljih pred svetovnim prvenstvom – zdi se mi, da sem bila zelo dobro pripravljena. Najbolje doslej, zato sem vedno poudarjala, da merim na dve zlati medalji, ker vem, da sem tega sposobna. Na tekmi pa vemo, da se lahko zgodi karkoli. Zdi se mi, da sem to kar sem, povem, kar čutim, kaj se mi zdi prav in kaj ne. Zdi se mi pomembno, da si iskren," je v posebnem pogovoru za Fokus povedala tekmovalka, ki si ni vzela poolimpijskega premora, kot njene največje tekmice, ampak je več plezala za dušo, manj tekmovala.

V Arcu težko zadiha: če nima treninga, ali pa številnih medijskih obveznosti, potem so tu številni navijači, ki si želijo njenega avtograma, ali pa spominske fotografije. FOTO: 24ur.com icon-expand

A to ni posebej vplivalo na rezultatsko uspešnost. Ko je prišla na tekmo je cilj jasen – zmagati. Pet tekem (dve v Innsbrucku, Koper in dve na svetovnem prvenstvu) in prav toliko zmag. Že drugo sezono zapored, ob dejstvu, da so bile na sporedu tako olimpijske igre (2024 – Pariz), kot svetovno prvenstvo (2025 - Seul).

Janja Garnbret kot Novak Đoković

Se še spomnite začudenja športne javnosti, ko je Novak Đoković na treningu gostil Carlosa Alcaraza? Mnogi so se spraševali, zakaj, čemu, mar mu ne bo razkril vsega iz svojega nabora udarcev in rešitev v težkih trenutkih. Na koncu sta se Španec in Srb udarila v finalu olimpijskih iger in priljubljeni Nole je dvoboj za zlato medaljo dobil. Janja Garnbret je v sklopu priprav na olimpijske igre na Verdu gostila Američanko Brooke Rabatoue. Težko predstavljivo, sploh ob dejstvu, da gre za dve tekmovalki, ki sta se nato avgusta istega leta pomerili v boju za zlato olimpijsko medaljo v Parizu. "Samo zelo posebna oseba oz. posebni ljudje so sposobni narediti, kaj takšnega. S trenerjem sva bila zelo hvaležna Janji in Romanu, da sta naju gostila na treningu. Veliko sva se naučila, nekaj izjemnega je, da te nekdo spusti v njegov svet, razkrije način dela," iskreno priznava olimpijska podprvakinja iz Pariza, ki v vseh intervjujih rada prizna: "Janja predstavlja zame velik navdih."

Brooke Raboutou je s slovensko šampionko trenirala v olimpijskem letu, nato pa v Parizu osvojila srebrno medaljo. FOTO: 24ur.com icon-expand