Janja Garnbret: Mladi, sledite svojim sanjam!

Lani svetovna prvakinja na balvanih in v kombinaciji, leta 2017 evropska podprvakinja, leta 2016 zmagovalka skupnega seštevka in svetovna prvakinja v težavnostnem plezanju. Doslej trikratna svetovna prvakinja. Stara je 20 let.

Za rubriko 24UR Fokus se je z njo pogovarjala novinarka Maja Sodja. Janja Garnbretni govorila le o uspehih, temveč tudi o vsem izza njih. Videli boste, kako predano in s kakšno ljubeznijo je plezala že kot otrok, njeni družini se zahvaljujemo za posnetke in fotografije iz otroštva.

Janja Garnbret pravi, da je za uspeh odločilno to, da te starši podpirajo, a da ob tem ne izvajajo pritiska. Točno tako so počeli njeni starši: bila sta ji v oporo, veliko stvarem sta se odpovedala, a hkrati ni čutila pritiska, da mora zmagovati. Prav zato je lahko ohranila ljubezen do tega športa, lahkotnosti, igrivost in uživanje v plezanju. Prav to in - kot pravi njen fant, sicer tudi plezalec, Domen Škofic - neustrašnost je zmagovalna kombinacija.

Trikratna svetovna prvakinja mladim polaga na srce: Sledite svojim sanjam, ukvarjajte se s tem, kar veseli vas, ne s tistim športom, v katerega vas morda silijo starši. Hvaležna je tudi za prijatelje; brez njih, pravi, se ne bi imela s kom veseliti teh uspehov. Kljub svetovni slavi ostaja skromna. In kljub mladosti zelo zrela.