Janja Garnbret: Napredovati vsak dan! In nič drugega

Sliši se komaj verjetno, a statistika jasno kaže, da gre za športnico, ki jo je težko sklatiti z vrha. Še več, tam vztraja. Vse odkar se je začela spopadati s tekmicami na ravni svetovnega pokala, ko je štela vsega 16 let. "Danes so mi vzor tisti, ki veliko tekmujejo, se našega športa lotevajo s strastjo, uživajo, ko plezajo, so s srcem in dušo zraven," dodaja športnica, ki se je ob preboju med svetovno elito športnega plezanja navduševala nad potezami Mine Markovič in Maje Vidmar, si želela biti podobna omenjenima, a kot priznava, se je z njima hitro začela boriti, ju premagovati in ohranili sta posebno mesto v njenem srcu. Ostali sta velik navdih in to se do danes, ko ima 41 zmag svetovnega pokala, toliko kot nihče na svetu, ni spremenilo.

Njena dominacija, kjer koli se pojavi, ne glede na disciplino športnega plezanja navdihuje naslednje generacije plezalk, sama pa želi ostati dominantna. "Želela sem si biti taka. Nekoč je bilo zame nekaj nepredstavljivega, ko sem brala, da je nekdo na vrhu 10 ali pa 15 let, in zdaj, ko se kdaj pa kdaj ozrem nazaj, ugotovim, da sem tesno povezana s svetovnim vrhom že približno šest let," dodaja Korošica, ki se zaveda, da je izzive po vsem, kar je doslej postorila, zelo težko najti. In to ni enostavno niti zanjo niti za njeno ekipo, na čelu katere je trener Roman Krajnik.