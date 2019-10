"Moja mama me nikoli ni želela spremeniti, še več, vedno je poudarjala, da me je takšnega rodila in da je na to ponosna,"pripoveduje v 14-minutnem intervjuju Božo Vrećo."Iz svojih sanj, ki so bile včasih nekaj nedosegljivega, sem ustvaril svoj svet."Kako slediti svojim sanjam, svojim željam, kako biti to, kar čutimo, da smo ... "Moč sem našel v sebi,"pravi in poudarja, da je ljubljen in srečen človek.

"Božo Vrećo, pojete sevdalinke, živite kot moški in ženska. Pravite, da vse svoje rane, opekline, bolečino, izlijete v svoje pesmi ..."začne intervju Maja Sodja. Vrećo pojasni: "Ko sem poslušal tvoje vprašanje, sem ga pravzaprav obrnil, ko si rekla: "Pojete sevdah ter ste moški in ženska ..." Jaz pojem kot moški in ženska, v resnici pa sem sevdah. To je odličen odgovor na tvoje vprašanje, koliko je enosti. Jaz in sevdah sva postala nerazdružljiva celota."

V nadaljevanju intervjuja Vrećo govori o žalosti, izgubi, smrti, o ljubezni, hrepenenju, radosti do življenja, o uresničevanju sanj in želja, o sreči, o samozavesti, ki mu jo je dala mama, o moči, ki jo imamo v sebi, da spreminjamo svoje življenje in družbo okrog sebe ... O lepoti življenja, glasbi, vojni, dualnosti, stereotipih in preseganju njih ...

