"Dialoga ni, če ti poveš, kaj boš naredil"

Je kultura, v kateri dela več kot 27 tisoč ljudi, izgubila obraz, prežet z žaljivkami? O tem se bosta v nocojšnji rubriki 24UR Fokus spraševala voditeljaMaja Sodja inMiha Drozg z osrednjim gostom pisateljem in nekdanjim politikom Tonetom Partljičem.Spregovorila bosta tudi igralca Katarina Stegnarin Primož Bezjak, ki sta se na enem od protestov v Akciji za kulturo slekla do spodnjega perila. Kot pravi Bezjak: "Ravno zaradi te ignorance in tišine ministrstva za kulturo so se začele te akcije. Vse je bilo "zaspinano" s strani ministra, da dialog vedno obstaja, ampak to ni čisto res. Dialoga ni, če ti poveš, kaj boš naredil."

Nov muzej osamosvojitve

O novem muzeju osamosvojitve, ki naj bi ga uredili na Poljanski cesti v nekdanji Roški kasarni za 4 milijone evrov, in podvajanju vsebin, bo spregovorila nekdanja direktorica Muzeja novejše zgodovine dr. Kaja Širok."Vsekakor pozdravljamo načelno ugotovitev, da je treba zbirke 20. stoletja, predvsem zbirke, ki se nanašajo na osamosvojitev, hraniti v eni hiši. So pa te zbirke že 30 let hranjene po različnih muzejih po vsej Sloveniji, ne samo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, ki ima sicer najbolj eminentne, nacionalno vredne predmete, tudi zgodbe, ki se nanašajo na našo osamosvojitev."

V kadrovskem kotlu pod okriljem kulturnega ministraVaska Simonitijavre. Osem kadrovskih potez smo našteli v ključnih nacionalnih kulturnih ustanovah, deveta za nov muzej osamosvojitve je pred vrati. Sprožili niso le slabe volje, ampak upor, pisma podpore, proteste in vprašanja, čemu demontaža kulture?

Ali kot je slikovit igralecMarko Mandić:"Med prelistavanjem starih papirjev sem našel list iz leta´88, ko sem bil pri tabornikih s še dvema sotabornicama. Bili smo ekipa pri risanju skice terena. Izbrali smo ime ekipe– Janša. Na tej skici terena je sredi travnika pot in ob tej poti ruševina. Če pogledam danes, leta 2021 to skico terena, mislim, da zelo dobro odraža trenutno situacijo."