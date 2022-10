Joga – komu pomaga in ali je res primerna za vsakogar?

"Bila sem izgubljena"

Tereza Poljanič, blogerka, avtorica treh kuharskih knjig in kuharske oddaje, ki jo poznate z naše televizije, s pozdravom soncu pogosto začne svoj dan. Predana ni le zdravi prehrani, pač pa tudi jogi, z njo se je srečala pred leti na Novi Zelandiji. "Takrat sem bila izgubljena, sama in sem se znašla v precepu," pripoveduje. Intenzivno je trenirala cross fit, a je ta vadba le poglobila nemir v njej. Nato je spoznala učiteljico joge in joga je kmalu postala del njenega vsakdana. Preobrat v jogo ni bil preprost, pravi Tereza Poljanič. "Najtežje je sedeti in biti v miru sam s sabo."

Predsodki o jogi – dobrobiti joge

Mnogo ljudi misli, da moraš biti za izvajanje joge izjemno gibčen, prožen. A učitelji joge, ki govorijo za 24UR Fokus, Robert Hönn, Blaž Bertoncelj in Miha Potočnik, pravijo: joga je primerna za vsakogar, ni pa vsaka oblika joge primerna za vse. V zadnjem stoletju se je razvilo ogromno stilov joge s svojimi zakonitostmi, dinamiko, filozofijo. Potočnik uči Iyengar jogo, ki na videz deluje povsem preprosto. A če želiš pravilno izvajati položaje, je to – vsaj za začetnike – precej zahtevno. "Preden prideš do te stopnje, da sam narediš (položaj pravilno), nekaj časa traja," pravi Potočnik.

Hönn jogo prakticira vse od leta 1996. Z njo se je srečal kot obliko rehabilitacije po poškodbi ramena v prometni nesreči. Nekdanjega zagrizenega kolesarja, ki je treniral borilne veščine in dvigoval uteži, so pri jogi najprej pritegnili položaji. Takšni, ki zahtevajo telesno moč. "Ko govorimo o jogi, moramo razumeti, da je to izjemno široka disciplina, in seveda je normalno, da narava uma praktikanta uzre le tisto, kar ga pritegne. In zato morda v zahodnem svetu, ki je izrazito orientiran v telo, v videz in tako naprej, dosega mnogo večjo popularnost neka joga, ki telo uporablja."

Tudi Blaž Bertoncelj se z jogo ukvarja že desetletja. Ko je začel, se spominja: "... so me ljudje klicali in spraševali, kaj pa sploh delamo pri jogi, kaj to je, ali je to telovadba ali meditirate, a je to neka sekta"? Danes, pravi Bertoncelj, je seveda povsem drugače, spremenila se je percepcija, joga je priljubljena in še pomembneje – ljudje so spoznali, da je koristna. Tudi pri boleznih sodobnega časa, kot je denimo izgorelost.

Psihoterapevtka Tina Bončina, avtorica knjižne uspešnice o izgorelosti, pravi: "Za ljudi, ki izgorijo, je značilno, da ostanejo ujeti v svoji glavi." Zato jo priporoča po izgorelosti, pa tudi v začetni fazi bolezni, ker je to nežna oblika vadbe, ki omogoča stik s telesom, ljudem z izkušnjo izgorelosti pa, da pridejo spet v stik sami s seboj.

Instagram joga

Pogosto se tudi zaradi pojava družbenih medijev dogaja, da nekdo prakticira jogo samo zato, da bo obvladal zahtevne položaje oz. tako imenovane asane, potem pa svojo fotografijo v eni od teh poz objavil na spletu. Takšno razumevanje joge je napačno in površno, opozarja Bertoncelj. "Sporočilo joge je, da smo ljudje v najboljši koži, ko smo integrirani sami s seboj, ko je um fokusiran, telo stabilno in lahkotno." Hönn dodaja: "Tretjina ljudi pride na jogo, ker je studio pred njihovimi vrati. Ti bi prišli ne pilates ali pa na dvigovanje uteži, pridejo samo zato, ker jim je blizu. Tretjina jih pride, ker je joga moderna. Tretjina pa je res takšnih, ki skozi čas ugotovijo, da jih res zanima kakovost te prakse in da lahko s tovrstno vadbo dobijo veliko več od instant bonbončkov joga tečajev."

Oba sogovornika namreč opozarjata na problematičnost poučevanja joge preko spleta, ker tam ni povratne informacije, nihče te ne usmerja, ne popravlja. Zato je izjemno pomembno – če se odločite za jogo – da si izberete učitelja, ki ima znanje in izkušnje.