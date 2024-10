Kadrovska rošada na vrhu Darsa: v igri tudi Tomaž Vesel

OGLAS

V Darsu, največji državni družbi, so vedno prevladovali močni politični interesi. Za nocojšnjo rubriko 24UR Fokus smo se pogovarjali s predsednikom nadzornega sveta Andrejem Šušteršičem. Nazorno razlaga, kakšen je učinek političnega kadrovanja, ki se iz uprave prenese na prvi ali drugi nivo v družbi. "V zgodovini Darsa je bilo vedno neko politično kadrovanje. Velikokrat, tudi v aferi izpred leta dni, je bil največji problem, da nekateri ljudje, ki so bili kadrovani, niso bili sposobni za ta delovna mesta, ki so jih opravljali, in na podlagi tega so se dogajale nepravilnosti." Dejstvo je, da bo v naslednjih dneh Dars dobil novo vodstvo. Trenutni predsednik uprave, David Skornšek, namreč potrjuje, da se umika. "Mislim, da smo dobro opravili stvari. Recimo, da je to eno leto bilo dovolj. Jaz sicer imam še željo sodelovati z Darsom, ampak ne v tej obliki," pravi.

24UR Fokus ob 19. uri: v nocojšnjem prispevku boste lahko videli, kaj se po razkritju afere podkupovanja dogaja v Darsu. Prav te dni bo namreč minilo eno leto od serije prispevkov, v katerih smo razkrili, da je tam nekaj hudo narobe. Od posnetka podkupovanja davčnega svetovalca Roka Snežiča do sumov korupcije, prirejanja javnih razpisov, favoriziranja in celo kartelnega dogovarjanja. Kako daleč so preiskave? Se je politika res umaknila iz največje državne družbe?

Predsednika uprave iščejo s povabilom Nadzorniki so pred slabima dvema tednoma soglasno odločili, da bodo novega predsednika uprave poiskali s povabilom. To je, pojasnjuje Šušteršič, ena od treh možnosti, ki jih imajo na voljo. Namesto tega bi lahko izvedli razpis, na katerega bi se kandidati prijavili, lahko pa bi najeli tudi kadrovsko agencijo, ki bi poiskala ustreznega predsednika uprave. Prihodnji četrtek bo torej devet nadzornikov na sejo prineslo zapečatene kuverte, v katerih bodo njihovi potencialni kandidati. "Te ovojnice, v kateri bodo imena, bo prevzela kadrovska komisija nadzornega sveta. Preverili bodo, ali kandidati pravno formalno izpolnjujejo pogoje, in nato bodo priporočili, kateri je najbolj ustrezen kandidat ali kandidatka. Nadzorni svet se bo potem odločil, koga bo povabil na razgovor. Mislim, da bomo do roka, ko Skornšek zaključuje, končali ta postopek," dogodke prihodnjih dni razlaga Šušteršič. "O tem ne vem prav nič!" Več med seboj nepovezanih virov nam je v zadnjih dneh potrdilo, da bi se med kandidati, ki jih bodo nadzorniki v četrtek prinesli na sejo, lahko pojavilo tudi ime Tomaža Vesela, nekdanjega predsednika Računskega sodišča in nekdanjega slovenskega kandidata za evropskega komisarja. "O tem ne vem prav nič!" je Vesel odgovoril na naše novinarsko vprašanje – ali bo, če bo dobil povabilo nadzornikov na razgovor v upravo Darsa, rekel "ja". Na drugi strani pa Andrej Ribič, nekdanji dolgoletni predsednik uprave Elektra Ljubljana, ki v upravi Darsa sedi slabi dve leti, ne skriva svojih ambicij po prevzemu vodilne funkcije. Na naše vprašanje: "Če bodo nadzorniki za, boste to sprejeli?" odgovarja: "Ja, verjetno bom sprejel. Ker če sem že začel delo, bi ga rad tudi končal."

KPK: Zelo je pomembno, kdo je kadrovan v državna podjetja Da je zelo pomembno, kdo je kadrovan v nadzorne svete in uprave družb v državni lasti, odločevalce nagovarja Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije. "Mi seveda razumemo, da so to ljudje, ki jih imenuje politika ... ampak bi si želeli, da so ti ljudje strokovno kompetentni, da imajo visoko stopnjo integritete in da delajo v dobro države. Torej da se absolutno razmejuje vedno zasebna korist od javne koristi," pravi. In dodaja, da bi se morali vsi ti ljudje, ki so na koncu imenovani na te pozicije, zavedati, da delajo v državni družbi, ki ima javno premoženje, kar pomeni delati v javno dobro: "Ne pa da pogosto prihaja do mešanja in do konflikta interesov."

Afera podkupovanje leto dni kasneje: nova era ali stare prakse? V nocojšnji rubriki 24UR Fokus boste sicer videli, kje so po letu dni vse preiskave – kriminalistična, preiskava Komisije za preprečevanje korupcije in preiskava Agencije za varstvo konkurence. Konec avgusta je bila zaključena najbolj obsežna forenzična revizija, ki so jo zadnje mesece v Darsu izvajali forenziki Ernst & Young. Revizijo je odredil upravljavec državnega premoženja Slovenski državni holding pod vodstvom Žige Debeljaka. "Posebni revizor je o ugotovitvah revizije pripravil pisno poročilo, s katerim se bo skupščina uradno seznanila po obravnavi na nadzornem svetu. Ugotovitve posebne revizije bodo objavljene. Do takrat pa podrobnosti iz revizijskega poročila SDH ne sme komentirati, ker so zaupne narave," sporočajo iz SDH. Mi smo informacije o najbolj spornih poslih prejeli neuradno. Nadzorni svet je sicer končno poročilo na mizo dobil prejšnji teden. Pregledanih je bilo kar 235 poslov. Največ jih je v obdobju zadnjih petih let, torej med leti 2019 in 2023, ko sta Dars vodila Valentin Hajdinjak in njegov predhodnik Tomaž Vidic. Nekaj revidiranih poslov pa sega tudi v leto 2014. Neuradno je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, nekateri posli pa imajo celo znake kaznivega dejanja, je neposreden predsednik nadzornega sveta Andrej Šušteršič. "Določene posle bomo naknadno še revidirali z bolj podrobno forenzično preiskavo." V današnji rubriki 24UR Fokus boste videli, kateri so najbolj sporni in ali bo Dars na podlagi ugotovitev sprožil odškodninske tožbe zoper nekdanje vodstvo. Že pred tem pa je bila zaključena manjša revizija, ki jo je odredil nadzorni svet. "Preverili smo 19 poslov, od katerih je bilo šest takih, kjer so se pojavile nepravilnosti. Gre predvsem za nepravilnosti slabega gospodarjenja s sredstvi, kartelni dogovor in podobno," dodaja Šušteršič.