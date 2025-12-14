Svetli način
Kaj bomo gledali čez 30 let?

Ljubljana, 14. 12. 2025 14.30

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tea Šentjurc
Komentarji
5

Jutri oddaja 24UR praznuje 30. rojstni dan in z njo tudi začetek predvajanja programa POP TV. Naše delo je vse prej kot dolgočasno ali monotono, hkrati pa smo bili v teh 30 letih priče velikim spremembam. Od videokaset do hitrega interneta in zdaj umetne inteligence. Kaj pa nas čaka v prihodnosti, kakšne novice si lahko obetamo in ali se lahko veselimo še nadaljnjih 30 let je za nocojšnji 24UR Fokus ugotavljala Tea Šentjurc.

Davorin Kobetič, ki je na Pop tv od prvega dne pravi, da so bile stvari, v njegovem primeru grafike, ki jih delamo sedaj, takrat nepredstavljive. Internet je bil še v povojih, ogromno je bilo ročnega vnašanja podatkov, prepisovanja in vse skupaj je trajala veliko dlje. ''Umetna inteligenca je res naredila velik preskok v samem grafičnem oblikovanju. Hitrejši si, več časa ostane za kreativne ideje.''

Danes odgovorni urednik informativnega in športnega programa POP TV Damjan Košec je na 24UR začel še pred prvo oddajo. V časih ko brez videokaset še ni šlo. Te videokasete so morali iz drugih mest v Ljubljano pošiljati tudi po avtobusih, v Ljubljani pa so jo morali iti iskat. Sam princip dela pa je pravzaprav še vedno enak. Preverjanje informacij, teren, snemanje, priprava prispevka, montaža....

Kljub izjemnemu napredku tehnologije, zaradi katere je praktično nemogoče napovedovati že kaj bo v naslednjih dveh letih, pa še vedno ostajamo pri ustvarjanju naših oddaj ključni ljudje. In bomo tudi v bodoče.

Na koncu, pod črto, se vedno človek odloči, kaj je prav in kaj ne, kateri podatki so pravi in kaj ne. ''Umetna inteligenca ne bo nikoli nadomestila človeka, še vedno rabimo kvalitetne ljudi, preiskovalno novinarstvo in vse, ki bo stalo za to umetno inteligenco,'' je prepričan Košec.

Tudi zato, ker bo vedno težje ločevati med resničnimi in lažnimi novicami. V 24UR se zavedamo naše odgovornosti in naše delo ostaja zavezano javnemu interesu ter najkakovostnejšemu informativnemu programu.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

nora_ovca
14. 12. 2025 15.07
Čez 30 let ne bo več televizije v takšni obliki kot je zdaj.
nemski_ovcar
14. 12. 2025 15.02
+1
Prenos maše iz Džamije
krjola
14. 12. 2025 14.53
+1
nič, ker bo vse zbomabardirano in uničeno...
jablan
14. 12. 2025 14.49
+2
kaj boste gledali če bo šlo tako slabo bo še slabše jaz že nekaj let več ne gledam
konc
14. 12. 2025 14.55
+1
RTV program je že desetletja negledljiv in neposušljiv, pa moramo vseeno plačevati "prispevek". Hočeš, nočeš, moraš plačevati, za njihove prevelike plače in nesposobnost. Ne pozabimo dejstva, da jih je vsaj pol preveč zaposlenih tam.
