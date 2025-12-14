Kaj bomo gledali čez 30 let?

Davorin Kobetič, ki je na Pop tv od prvega dne pravi, da so bile stvari, v njegovem primeru grafike, ki jih delamo sedaj, takrat nepredstavljive. Internet je bil še v povojih, ogromno je bilo ročnega vnašanja podatkov, prepisovanja in vse skupaj je trajala veliko dlje. ''Umetna inteligenca je res naredila velik preskok v samem grafičnem oblikovanju. Hitrejši si, več časa ostane za kreativne ideje.''
Danes odgovorni urednik informativnega in športnega programa POP TV Damjan Košec je na 24UR začel še pred prvo oddajo. V časih ko brez videokaset še ni šlo. Te videokasete so morali iz drugih mest v Ljubljano pošiljati tudi po avtobusih, v Ljubljani pa so jo morali iti iskat. Sam princip dela pa je pravzaprav še vedno enak. Preverjanje informacij, teren, snemanje, priprava prispevka, montaža....
Kljub izjemnemu napredku tehnologije, zaradi katere je praktično nemogoče napovedovati že kaj bo v naslednjih dveh letih, pa še vedno ostajamo pri ustvarjanju naših oddaj ključni ljudje. In bomo tudi v bodoče.
Na koncu, pod črto, se vedno človek odloči, kaj je prav in kaj ne, kateri podatki so pravi in kaj ne. ''Umetna inteligenca ne bo nikoli nadomestila človeka, še vedno rabimo kvalitetne ljudi, preiskovalno novinarstvo in vse, ki bo stalo za to umetno inteligenco,'' je prepričan Košec.
Tudi zato, ker bo vedno težje ločevati med resničnimi in lažnimi novicami. V 24UR se zavedamo naše odgovornosti in naše delo ostaja zavezano javnemu interesu ter najkakovostnejšemu informativnemu programu.
