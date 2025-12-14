Kaj bomo gledali čez 30 let?

Davorin Kobetič, ki je na Pop tv od prvega dne pravi, da so bile stvari, v njegovem primeru grafike, ki jih delamo sedaj, takrat nepredstavljive. Internet je bil še v povojih, ogromno je bilo ročnega vnašanja podatkov, prepisovanja in vse skupaj je trajala veliko dlje. ''Umetna inteligenca je res naredila velik preskok v samem grafičnem oblikovanju. Hitrejši si, več časa ostane za kreativne ideje.''

Danes odgovorni urednik informativnega in športnega programa POP TV Damjan Košec je na 24UR začel še pred prvo oddajo. V časih ko brez videokaset še ni šlo. Te videokasete so morali iz drugih mest v Ljubljano pošiljati tudi po avtobusih, v Ljubljani pa so jo morali iti iskat. Sam princip dela pa je pravzaprav še vedno enak. Preverjanje informacij, teren, snemanje, priprava prispevka, montaža....