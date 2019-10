Kaj dela vlada Marjana Šarca?

Marjan Šarec je postal predsednik slovenske vlade pred letom in dvema mesecema. Te dni ima njegova vlada in predsednik vlade sam odprtih kaj nekaj pomembnih vprašanj in afer. Kar nekaj za javnost pomembnih vprašanj se je torej nabralo.

Od notranje politike, delovanja koalicije, političnih razmer, afer, gospodarstva, socialne politike, do zunanje politike ... Nocoj bodo vprašanja Marjanu Šarcu zastavili v rubriki 24UR Fokus. Pogovor s predsednikom vlade Marjanom Šarcem bo na sporedu torej nocoj malo po 19. uri, vodila ga bo Maja Sodja. Kaj torej dela vlada Marjana Šarca, za koga in kako? Kakšni so ukrepi, reforme, afere, kaj pomeni ta vlada za državljane in za njihovo življenje?