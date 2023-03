Kaj je šlo prav in kaj narobe? Kje se je izgubilo slovensko navijaško srce?

Organizatorji so pričakovali od 120.000 do 150.000 navijačev, a že po prvem tednu je bilo jasno, da so se viskoleteči cilji razblinili. Skupno so namreč v dolini pod Poncami v prvem tednu prešteli le nekaj več kot 27 tisoč obiskovalcev – a pozor, v to številko so všteti tudi športniki, njihovi svojci (ki so praviloma akreditirani), novinarji, snemalci, fotografi, prostovoljci ...

Prvenstvo je torej od samega začetka spremljala slaba klima, vse glasnejši so bili dvomi, ali gre res za največji športni dogodek v slovenski zgodovini. Očitki so leteli na predrage vstopnice, na brutalne cene hrane in pijače. V 24UR Fokus boste videli, koliko je stalo pivo in koliko je za ogled moške tekme v smučarskih skokih na srednji skakalnici plačala štiričlanska družina.

Predsednik Smučarske zveze Slovenije in Organizacijskega komiteja Planica Enzo Smrekar je v začetku tega tedna priznal, da je gledalcev manj, kot so pričakovali in želeli, sploh dnevnih iz Italije, Avstrije in Slovenije. Povedal je, da bodo naredili analizo prvenstva, ki bo dala odgovor na vprašanje, ali je res problem le cena.

Na drugi strani je organizatorjem treba priznati, da so bili organizacija prvenstva, priprava tekmovališč, počutje športnikov, novinarjev in ostalih udeležencev, priložnost za spremljevalne dogodke, zares odlično izpeljani. To sta med drugimi potrdila tudi najprepoznavnejša obraza in glasova prenosa tekem v smučarskih skokih, legendarni televizijski komentator Andrej Stare in nekdanji trener slovenske reprezentance Jelko Gros. Obiskali smo ju v komentatorski kabini.