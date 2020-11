Kaj novega vemo danes o bolezni covid-19?

Pravi, da imajo danes infektologi o koronavirusni bolezni veliko znanja, ni pa še jasno vse. Kar je jasno, je to, da gre za sistemsko bolezen, ki prizadene vse organske sisteme, ene bolj, druge manj. "Pol škode naredi novi koronavirus, pol pa neustrezen odgovor organizma, ker se sprožijo citokini, majhne molekule, ki povzročajo vnetje kot odgovor na škodo oziroma vnetje blažijo. Igra teh molekul in odgovor organizma pa lahko povzroči hude poškodbe, ki nimajo nobene zveze z virusom." V tako imenovani drugi fazi bolezni covid-19, ki jo imajo praktično vsi intenzivni bolniki, te zdravijo s protivnetnimi zdravili. Ta zdravila pa imajo hude stranske učinke. "Ta zdravila poslabšajo sladkorno bolezen, povzročijo lahko stresne krvavitve v želodcu, zmedenost, celo psihozo. Če jih dolgo časa jemljemo v višjih odmerkih, oslabijo imunski sistem do te mere, da pride do aktivacije spečih okužb, to je recimo tuberkuloza ali pa hepatitis B, ali pa do okužbe s tako imenovanimi oportunističnimi mikroorganizmi, kot so denimo glive."

Mnogi bolniki po preboleli koronavirusni bolezni čutijo posledice – nekateri še mesece. "Tisti, ki so bili dolgo v intenzivni terapiji, izgubijo vso mišično maso. Nekateri so nepokretni in potrebujejo veliko rehabilitacije. Zaradi okvare pljuč imajo težave z dihali in kardiovaskularnim sistemom. Ni pa bolezen prisotna dovolj dolgo, da bi vedeli, kolikšen delež bolnikov bo imel trajno okvaro pljuč." Kažejo se tudi kognitivne težave: težave s spominom in koncentracijo, glavoboli, hudo so utrujeni, imajo bolečine v mišicah, v sklepih. "Cel nabor težav ima od 30 do 50 odstotkov bolnikov, ki so bili hospitalizirani."

Z doc. dr. Tatjano Lejko Zupanc smo se pogovarjali tudi o treh različicah cepiva. Kakšne so razlike med njimi? Kako delujejo? "Vesela sem, če bo cepivo. Pričakujem pa, da se bodo spet pojavile proticepilne kampanje. To je v Sloveniji moderno. Ne razumem, zakaj smo kot družba tako nezaupljivi do cepiv, istočasno pa verjamemo nekomu, ki nima strokovnega znanja."

O ukrepih, o tem, ali delujejo, kdaj se bodo pokazali njihovi učinki in kaj se dogaja z vsemi ostalimi ("necovidnimi") bolniki, ki zaradi omejitev morda ne pridejo pravočasno do zdravstvene obravnave, nocoj v 24ur Fokus.