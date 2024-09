Kaj tik pred začetkom novega šolskega leta najbolj skrbi devetošolce?

Kaj spremembe v praksi pomenijo za učence, kaj za učitelje? Kako bodo šole organizirale pouk ob vse večjem pomanjkanju učiteljev? In kakšna bi danes morala biti vloga šole?

Obvezni NPZ-ji po vsaki triadi se v osnovne šole vračajo na pobudo šolnikov. Ocena, pravijo, nikdar ni objektivna, petica na eni osnovni šoli ni nujno enaka petici na drugi osnovni šoli, zato nacionalno preverjanje znanja. Rezultati NPZ-jev v 9. razredu bodo pri omejitvi vpisa v srednjo šolo šteli 40 odstotkov, ocene 60. En izpitni rok bo, če učenca na ta rok ne bo, bodo njegov dosežek izračunali z mediano dosežkov učencev, ki so imeli iz ocen enako število točk. Kaj bo ta en izpitni rok potegnil za sabo?

Sistemsko vrednotenje znanja v sistemu, ki temelji na avtonomiji učiteljev, je nujno, opozarjajo strokovnjaki. NPZ-ji po vsaki triadi so koristni, ker nam bodo dali vpogled v znanje. Koristno je torej imeti te podatke, a vedeti je treba tudi, kaj s temi podatki početi. Kaj nam torej ti rezultati lahko povedo, kako bi jih morali sistemsko uporabiti?

Dobra četrtina osnovnih šol bo od jutri naprej namesto podaljšanega bivanja imela takoimenovani razširjeni program. Ne bo več torej jutranjega varstva, dopolnilnega, dodatnega pouka, interesnih dejavnosti ... Ogromno polemik je bilo predvsem zato, ker so se mnogi spraševali, ali s tem programom otrokom jemljemo nestrukturiran čas. Vprašanje je tudi, katere vsebine bodo šole ponudile učencem ob vse hujšem pomanjkanju učiteljev. Na osnovni šoli Danile Kumar, ki jo vodi Mojca Mihelič, že zdaj poučujejo diplomirana arhitektka, pravnica in oblikovalka tekstilij.

Kako pa učenke in učenci doživljajo svoje učiteljice in učitelje? Kaj poleg tega, da učijo, še potrebujejo, pričakujejo od njih? In zakaj je treba otrokom v šolah pokazati predvsem, da prihodnost obstaja?

O tem za 24UR Fokus pripovedujejo: devetošolca Lila Jug in Lucas Zakrajšek, dolgoletna ravnateljica in predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič in Damijan Štefanc z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani.