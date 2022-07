Kaj v kolesarstvu šteje največ?

Padel je zastor nad 109. izdajo kolesarske dirke po Franciji. Preizkušnje, ki med mojstri vrtenja pedal šteje največ. O podpori, vzponih in padcih med dirko, o boju, vročini, navijačih, uspehu, neuspehu. V rubriki 24UR Fokus.

Sanje vsakega kolesarja, ki razmišlja o tem, da bi nekega dne postal poklicni kolesar, so povezane z nastopom na dirki po Franciji. Uspe le najboljšim, najbolj pogumnim, marketinško najbolj zanimivim. Nimajo vsi te sreče. A če jim enkrat uspe nastopiti na dirki, zmagati etapo, kaj šele osvojiti katero od majic, ki jih podeljujejo najboljšim v štirih kategorijah, so naredili ogromno. Opaženi so s strani največjih ekip, če že nimajo pogodbe z njimi, njihovi agenti imajo najboljše možno pogajalsko izhodišče za dogovarjanje z aktualnim delodajalcem ali snubci iz drugih ekip. Tudi sponzorji so navdušeni nad rezultati, saj ti prinašajo pojavnost, ki se je ne da kupiti. Ko je kolesar na naslovnici slovitega časnika L'Equipe, in sicer zaradi uspeha in ne česa, kar s seboj nosi negativni predznak, je to za sponzorje nekaj največjega.

Pot do tja pa je zapletena, nekaterim največjim asom, ki imajo do francoske pentlje fantastično sezono, nikoli ne uspe. Sanjajo rumeno majico, skupnega zmagovalca, a se jim nato nekaj zalomi. Covid-19, poškodbe, malomarnost prirediteljev, slaba taktika ekipe, popolna odpoved, en slab dan, zastrupitev s hrano, bolezen, neprevidnost navijača ... Marsikaj se lahko zgodi v treh tednih dirkanja. Tudi presenečenja se dogajajo, a v prvi vrsti je treba garati vsak dan posebej in imeti ekipo, da bi prišel v položaj za kaj velikega. Na dirko po Franciji nisi nikoli dovolj dobro pripravljen. Ne le športniki, tudi novinarji. Redke ekipe so na terenu sposobne oddelati celoten Tour, tedenske menjave so nekaj običajnega. Ne le pri manjših medijih v svetovnem merilu, ampak tudi pri največjih svetovnih medijih.

icon-expand Tadej Pogačar FOTO: AP

Zgodaj iz postelje, pozno v posteljo. Vmes pa ogromno vožnje. Na poti pa spremljanje dogajanja na dirki, zaustavljanje na bolj zanimivih odsekih, iskanje poti mimo trum navijačev, ki sploh gorske etape naredijo neverjetne. Tudi o tem, da so prijatelji v pelotonu hitro sovražniki, o neverjetnem Tadeju Pogačarju, vročini, navijačih, podpori v težkih trenutkih in vsem, kar dirko vseh dirk dela tako posebno.