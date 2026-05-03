Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Fokus

Kaj vse zmore sodoben avto: opozarja, zavira in celo parkira

03. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Miha Drozg
Daimler

Sodobni avtomobili zmorejo marsikaj: sami pospešujejo, zavirajo, prepoznavajo prometne znake, pešce, ohranjajo vozilo na sredini voznega pasu, zaznavajo utrujenost in nepozornost voznika, celo sami parkirajo. Pa so ti sistemi povsem zanesljivi? Ali tehnologija res pomeni tudi varnejše ceste? Ali pa vozniki prav zaradi nje postajamo manj pozorni in bolj drzni?

Bilo je leta 1955, ko se je v kragujevški tovarni Crvena zastava rodil še danes legendarni fičo. To je bil tudi prvi avto danes 79-letnega Janeza Verbiča, ki je vozniški izpit opravil leta 1965. Danes seveda že vozi novejši avto z avtomatskim menjalnikom. A ko sede za volan enega najsodobnejših, se kar ne more načuditi, kaj vse omogoča. "Razlika ni 100, ampak 200-odstotna," pripoveduje navdušeno. "To je že tako izpopolnjeno, da imaš kar malo mešane občutke. Navaditi se moraš, nič drugega, drugače je pa super."

Avtomobilske oči in ušesa

Dolgo je bil avto le stroj z motorjem, bati, jermeni, zobniki, tremi stopalkami, prestavno ročico in volanom. Danes je bistveno več. Tu so računalniki, kamere, senzorji, radarska tipala. To, pojasnjuje Primož Anžlin iz družbe Toyota Adria, so avtomobilske oči in ušesa. "Moderen avtomobil danes ima pet radarskih tipal, šest ultrazvočnih senzorjev na prednjem odbijaču, šest na zadnjem odbijaču in pa še pet kamer. Štiri na vsaki strani avtomobila, ki služijo kot pomoč pri parkiranju, in glavno kamero na vetrobranskem steklu."

Vse to je torej osnova, da v avtomobilih delujejo najsodobnejši asistenčni sistemi. Od samodejnega zaviranja v sili, izogibanja oviram, nadzora prometa, radarskega tempomata do sistema za samodejno parkiranje, nadzora mrtvih kotov, samodejne vožnje v zastojih in prepoznavanja prometnih znakov. In kar nekaj teh sistemov je v novih avtomobilih tudi že obveznih, pojasnjuje odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel. "Že kar nekaj časa so obvezni sistemi proti naletu, kar pomeni, da avto sam zavira pred kakšno oviro. Od lanskega leta je obvezen tudi sistem za opozarjanje na prekoračitev hitrosti, za ohranjanje avtomobila na voznem pasu, za opozarjanje na utrujenost voznika."

Neprecenljiva pomoč vozniku

Pa vozniki poznajo vse sisteme? Ključno vlogo pri tem imajo zlasti šole vožnje, opozarja inštruktor vožnje Andrej Brulc. "V vozilu, ki ga voziš, moraš poznati vse stvari in jih tudi uporabljati. Vemo, da je samodejno parkiranje zelo preprosto, ampak če tega ne znaš, tudi tehnike ne boš mogel uporabljati. Zato je pomembno, da se vozniku pokaže, kaj narediti in kako narediti." Temu pritrjuje tudi vodja AMZS-jeve Šole vožnje Manuel Pungertnik. "Še zmeraj moramo tudi v takih avtomobilih pogledati mrtvi kot. Ti sistemi so v pomoč, če kaj spregledaš, da te avto na to opozori. Tako da v šolah vožnje še zmeraj ostajamo pri tem, da je voznik najbolj pomemben in mora znati vse te funkcije."

Kaj pa sodobni avtomobili pomenijo za varnost na naših cestah? Se tehnologiji prilagaja tudi zakonodaja? Kako konkretno avto parkira sam? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.

avtomobili varnost asistenčni sistemi

Objavljati otroke ali ne?

Župana gađala pepeljarama, pa prva 'prespavala' u novootvorenoj postaji
Nakon neradnog Praznika rada, stiže nedjelja s otvorenim vratima
Fran Olujić o detaljima izručenja Vedrana Pavleka
Irvin Filipović iz HAK-a otkriva kada je najbolje putovati u nedjelju
Lovro Andraka o sprintu i kvalifikacijama u Miamiju
Četiri horoskopska znaka koja će bankrotirati u svibnju
Zvijezda 'Divljih pčela': 'Luce je topla, snažna žena. Drago mi je da ju je publika brzo zavoljela'
Jacques Houdek pokazao neobičan aranžman pa poručio 'Do ljeta raketa!'
Ratko Mladić ponovno u pritvoru: Liječnici odbacili sumnje na novi moždani udar
Doznajemo nove cijene goriva od utorka
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Imate doma trmastega bikca?
Imate doma trmastega bikca?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, misli dvojčkov so razpršene
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, misli dvojčkov so razpršene
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
okusno
Portal
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692