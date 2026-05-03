Kaj vse zmore sodoben avto: opozarja, zavira in celo parkira

Bilo je leta 1955, ko se je v kragujevški tovarni Crvena zastava rodil še danes legendarni fičo. To je bil tudi prvi avto danes 79-letnega Janeza Verbiča, ki je vozniški izpit opravil leta 1965. Danes seveda že vozi novejši avto z avtomatskim menjalnikom. A ko sede za volan enega najsodobnejših, se kar ne more načuditi, kaj vse omogoča. "Razlika ni 100, ampak 200-odstotna," pripoveduje navdušeno. "To je že tako izpopolnjeno, da imaš kar malo mešane občutke. Navaditi se moraš, nič drugega, drugače je pa super."

Avtomobilske oči in ušesa

Dolgo je bil avto le stroj z motorjem, bati, jermeni, zobniki, tremi stopalkami, prestavno ročico in volanom. Danes je bistveno več. Tu so računalniki, kamere, senzorji, radarska tipala. To, pojasnjuje Primož Anžlin iz družbe Toyota Adria, so avtomobilske oči in ušesa. "Moderen avtomobil danes ima pet radarskih tipal, šest ultrazvočnih senzorjev na prednjem odbijaču, šest na zadnjem odbijaču in pa še pet kamer. Štiri na vsaki strani avtomobila, ki služijo kot pomoč pri parkiranju, in glavno kamero na vetrobranskem steklu." Vse to je torej osnova, da v avtomobilih delujejo najsodobnejši asistenčni sistemi. Od samodejnega zaviranja v sili, izogibanja oviram, nadzora prometa, radarskega tempomata do sistema za samodejno parkiranje, nadzora mrtvih kotov, samodejne vožnje v zastojih in prepoznavanja prometnih znakov. In kar nekaj teh sistemov je v novih avtomobilih tudi že obveznih, pojasnjuje odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel. "Že kar nekaj časa so obvezni sistemi proti naletu, kar pomeni, da avto sam zavira pred kakšno oviro. Od lanskega leta je obvezen tudi sistem za opozarjanje na prekoračitev hitrosti, za ohranjanje avtomobila na voznem pasu, za opozarjanje na utrujenost voznika."

Neprecenljiva pomoč vozniku