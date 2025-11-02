Svetli način
Kako do vodstvenega položaja?

Ljubljana, 02. 11. 2025 11.33 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Tea Šentjurc
Komentarji
23

Služba za 10 tisoč evrov ali več, z obilico dodatnih bonitet, se marsikomu zdi sanjska. Vendar pa dandanes ni brezplačnega kosila in tovrstne nagrade s seboj nosijo tudi veliko odgovornosti. Tudi menjave služb na tej ravni potekajo drugače, ključni so headhunterji – lovci na glave – ki iščejo in nagovarjajo vodstvene kadre, kjer samo plača več ni glavni motivacijski dejavnik. In kako lahko postanemo vodstveni kader?

Na trgu dela poteka srdit boj ne le za za natakarje, fizične delavce in medicinske sestre, in podobne profile pač pa tudi za dobre vodstvene kadre. Je pa velika razlika v tem, kako iskanje kadrov poteka, ko so v igri plače 10.000 evrov in več mesečno.

Kako posameznik sploh pride do vodstvenega položaja, kaj je potrebno žrtvovati, česa se na novo naučiti, pa tudi kaj vse lahko potem pričakuje? ''To je en proces, ki seveda terja svoj čas, terja svojo energijo, svojo pripravo, ampak ni pa nemogoče tako da je vedno stvar odločitve,'' pojasnjuje Laura Smrekar, partnerica v podjetju Competo, ki se ukvarja z iskanjem in selekcijo ter razvojem kadrov in organizacij.

Vedno je najbolje najprej pri obstoječem delodajalcu preveriti ali obstajajo takšne možnosti. ''Vodja je nekdo, ki bmora obvladati različne veščine, vezano na komunikacijo, delegiranje, na ciljno vodenje, na razumevanje ljudi, na odnose.'' In to se da naučiti, kar pa je lahko zelo naporno.

Matjaž Omladič, zadnje leto direktor podjetja Komptech v Ljutomeru ima za seboj desetletja vrhunskih menedžerskih izkušenj tako v Sloveniji kot v tujini. Marsikdo si ne predstavlja, kaj pomeni popolna odgovornost managerja, za kar so tudi veliko plačani, pravi.

''To pomeni tista odgovornost da se komu kaj naredi, da gre seveda podjetju slabo. To so zadeve s katerimi živimo, tudi spimo. To breme, ta psiha, ta sociala najeda in pušča posledice,'' iskreno pove Omladič. Če naredijo kaj narobe, morajo prevzeti odgovornost in takrat te bo trg tovrstnega dela postavil na stranski tir. Zelo trpi tudi zasebno življenje.

Ne le strokovno znanje in primerne veščine, tudi zasebno življenje lahko veliko pove o tem, ali boš sposoben kakovostno voditi podjetje Zgodilo se mu je tudi, da je lastnik podjetja v Nemčiji med njunim razgovorom želel videti kako čist je njegov zasebni avtomobil. Ker mu je to povedalo veliko o njegovih navadah.

Omladič je imel veliko srečo z mentorji od Hmezada do Novema, ki so ga dejansko vzgajali za naslednika, pravi. Ko so se tudi lastniki Novema v Nemčiji odločili, da bo prevzel vajeti, pa so ga vzeli v roke. Bil je na dveh specialističnih šolanjih v Nemčiji, o metodah vodenja, o komunikaciji, o teoriji managementa. In tudi ko je vse to zaključil se je moral nenehno udeleževati izpopolnjevanja na tem področju.

Damjan Kukovec je headhunter. Višja kot je osnovna plača, večje kot so odgovornosti, več je tudi drugih bonitet za kandidata za vodstveni položaj, pojasnjuje. Od letnih nagrad, bonusov, do brezplačnih mednarodnih vrtcev in šol za otroke, raznih ugodnosti za svoje partnerje, tudi na tista pregrešno draga najemniška stanovanja v središčih mest, za katera nihče ne ve, kdo si jih lahko privošči.

Po zadnjih dostopnih podatkih iz oktobra 2024 je v Sloveniji bruto plačo višjo od 4000 evrov prejemalo slabih 8,6 odstotkov zaposlenih, manj kot odstotek zaposlenih pa je prejemal plačo višjo od 8000 evrov. Najvišja povprečna bruto plača je bila pri poklicu generalni direktorji in člani uprave - skoraj 10.000 evrov bruto na mesec. Vendar pa seveda vsi podatki niso na voljo, gre tako za poslovne skrivnosti kot za statistično zaupnost.

thumbnail
thumbnail FOTO:

Pri vodstvenih kadrih, ki že imajo določeno kakovost življenja zgolj plača ne igra ključne vloge. Pomembnejša jim je na primer dejanska možnost samostojnega odločanja, kakšno sled bodo lahko pustili v podjetju, kakšne so vrednote, kako bodo zapisani v skupnosti. In tudi sam način menjave službe.

Ko se enkrat že preizkusiš kot vodja tima, se dokažeš in ti to tudi ustreza, pa lahko iščeš priložnosti za napredovanje v drugih okoljih. In takrat postaneš zanimiv tudi za headhunterje. Veliko posameznikov dobi veliko ponudb, nekateri celo po nekaj ponudb na teden. Dejstvo pa je, da povsem zadovoljnega zaposlenega, tudi najspretnejši headhunter ne more prepričati v menjavo.

Tea Sentjurc
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Odrešenik666
02. 11. 2025 12.43
Partija golfa z Janso na Mavricjusu
ODGOVORI
0 0
Albert Konečnik
02. 11. 2025 12.41
V javni upravi kakega vodilnega mesta pravzaprav ni težko dobiti: najbolj važna je neomajna pripadnost politični stranki, ki je na oblasti, malo je treba znati vrteti jezik in mlatiti prazno slamo in evo ti ga - si že iskan in vodilni kader.
ODGOVORI
0 0
proofreader
02. 11. 2025 12.40
+1
Goloba povabiš na svoj vikend. Naprimer v Karigador.
ODGOVORI
1 0
2mt8
02. 11. 2025 12.30
+1
Če si lewajzarski uslužni politik, hitro dobiš tako službo. V državnem podjetju ki je v rokah prejšnjega režima, se razume.
ODGOVORI
2 1
modelx
02. 11. 2025 12.28
+1
ukinit vse tele headhuterje. pojma nimajo, testi po amerikajnarskih vzorcih z najbolj butastimi vprašanji, praviloma ne poznajo fimr, še manj njihovih zaposlenih in kako dejansko firma deluje. potem nim v velini predlagajo same opuške. če pa slučajno kakega dobrega, pa ta tako ven štrli po dejanskem znanju in izkušnjah, da si ga vodstvo firme ne želi, ker se čutijo ogrožene, saj so sami super opuški, nakladači,....
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
02. 11. 2025 12.26
+3
Vorasajte UKZ.
ODGOVORI
3 0
Verus
02. 11. 2025 12.16
+1
Formalizem ubija napredek in razvoj.
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1921539
02. 11. 2025 12.16
+5
kar vrze me,ko napisete bruto placa!Ali sploh vemo,koliko je v resnici neto od rega blaznega bruta?Uborih cca 2800 neto!!!! In za to naj bi se kdorkoli razpocil?Tak neto bi moral biti zacetna placa v gispidarstvu za strokovnjaka.Vodstvene place pa od min 6k naprej-neto
ODGOVORI
5 0
vicente
02. 11. 2025 12.14
-3
več ali manj ali v tujini imenujejo te osebe “excel pearson” znajo delat tabele in si ustvarit lep profil na linkedinu, običajno zamenjajo službo po cca 3 do 4 letih ko jih lastniki preberejo, pravi vodje redko pustijo head hunterjem ker tam kjer delajo so si uredili razmere in to je to
ODGOVORI
1 4
Verus
02. 11. 2025 12.18
nihce ne gre od tam, kjer je lepo.
ODGOVORI
0 0
Verus
02. 11. 2025 12.09
+2
Nič ni slabšega za uspeh, kot verodostojnost - Podjetja skrivajo resnico kot kača noge! Pametni in verodostojni ljudje so na družbeni margini, objava delovnih mest "vodja", v katerega opisu piše "delo po navodilih nadrejenega. To samo dokazuje, kako se v Sloveniji vloge vodij sploh ne razume pravilno in so v resnici tampon-cona nesposobnih in strahopetnih direktorjev. VODJA bi moral določati reči na svojem oddelku. Ampak - Slovenija je to. Tukaj ni nič tako, kot na videz zgleda. Bolj ste sposobni in pametni, bolj ste verodotojni in z osebnim dostojanstvom, manjša je možnost, da pridete na vodstveni položaj. V nekaterih primerh sploh, da službo dobite. V podjetjih mrgoli vodstev, ki globoko, hudo, naravnost odkrito sovražijo sposobne in inteligentne ljudi. Potreba je po molčečih kadrih, ne po strokovnih kadrih. Potreba je po takšnih, ki bodo pod navodili celo zakon kršili. Ljudi, ki glasno in jasno, predvsem pa PRAVILNO povedo: HALO! Pa pojma nimate! Delate neumnosti, kršite zakone, nesposobni ste upravljanja - nihče ne mara. čeprav bi takšen človek uvedel dolgoročno red, a kratkoročno potrpeti noče nihče. Zato imamo družbo kot jo imamo - lažne statistike, skrivanje resnice, podjetja v rdečih števlikah in uvoz cenene delovne sile.
ODGOVORI
2 0
Verus
02. 11. 2025 12.16
+1
empirični dokaz mojim komentarjem - prodaja podjetij tujcem, ker s(m)o pri nas nesposobni upravljanja.
ODGOVORI
1 0
TITO50
02. 11. 2025 12.07
+5
Ne nakladajte neumnosti, kar koli vodstveni ljudje zafurajo, nihče ne odgovarja z svojim premoženjem.
ODGOVORI
6 1
Mizainstol
02. 11. 2025 11.55
+9
Clanek ne omenja, da to velja le za privatni sektor. V drzavnih podjetjih in zavodih je glavni pogoj ubogljivost do politicnih oblastnikov, ki so sami skorumpirani oz. v hlapcevskem odnosu do kapitalistov, ki so prisesani na davkoplacevalski denar.
ODGOVORI
9 0
daiči
02. 11. 2025 12.01
+2
tud u privatnmu sektorju je edn glavnih pogojev uboglivost, pa držat jezk takrt pa za tist k je v prid firmi, lastniku
ODGOVORI
2 0
Ricola Swiss
02. 11. 2025 11.54
+3
V Dobruški vasi in Šentjerneju bi bili vsi radi nesposobni vrhunski menedžerji ala kuštravi.
ODGOVORI
5 2
Bozji
02. 11. 2025 11.48
+1
Po zvezah! Ali po velikem cudezu…
ODGOVORI
2 1
bb5a
02. 11. 2025 11.43
+5
Predpogoj je da ste sociopat, vseen vam mora biti za ljudi... potem ste ta pravi za te službe...
ODGOVORI
5 0
Misanthrope
02. 11. 2025 11.47
+1
Drži.
ODGOVORI
1 0
daiči
02. 11. 2025 11.59
-1
vseen(ne sam vseen, prvošt jim morš čim niži plače in jih tud držat na čim nižjih plačah, koker se le da) ti more bit za svoje podrejene, medtem ko morš nadrejenm(lastniku) lizat podplate
ODGOVORI
0 1
optimist11
02. 11. 2025 12.30
Obnašati in razmišljati je potrebno kot da je firma tvoja in boš našel takoj rešitve. So pa to lahko tudi take, zaradi katerih te imajo za sociopata.
ODGOVORI
0 0
Misanthrope
02. 11. 2025 11.42
+3
Samo en in edini način obstaja. Lezenje šefu v zadnjo plat.
ODGOVORI
3 0
Teleport
02. 11. 2025 12.10
+3
Nekaj podobnega je maljavec napisal v prirocniku
ODGOVORI
3 0
