Kako do vodstvenega položaja?

Kako posameznik sploh pride do vodstvenega položaja, kaj je potrebno žrtvovati, česa se na novo naučiti, pa tudi kaj vse lahko potem pričakuje? ''To je en proces, ki seveda terja svoj čas, terja svojo energijo, svojo pripravo, ampak ni pa nemogoče tako da je vedno stvar odločitve,'' pojasnjuje Laura Smrekar , partnerica v podjetju Competo, ki se ukvarja z iskanjem in selekcijo ter razvojem kadrov in organizacij.

Na trgu dela poteka srdit boj ne le za za natakarje, fizične delavce in medicinske sestre, in podobne profile pač pa tudi za dobre vodstvene kadre. Je pa velika razlika v tem, kako iskanje kadrov poteka, ko so v igri plače 10.000 evrov in več mesečno.

Vedno je najbolje najprej pri obstoječem delodajalcu preveriti ali obstajajo takšne možnosti. ''Vodja je nekdo, ki bmora obvladati različne veščine, vezano na komunikacijo, delegiranje, na ciljno vodenje, na razumevanje ljudi, na odnose.'' In to se da naučiti, kar pa je lahko zelo naporno.

Matjaž Omladič, zadnje leto direktor podjetja Komptech v Ljutomeru ima za seboj desetletja vrhunskih menedžerskih izkušenj tako v Sloveniji kot v tujini. Marsikdo si ne predstavlja, kaj pomeni popolna odgovornost managerja, za kar so tudi veliko plačani, pravi.

''To pomeni tista odgovornost da se komu kaj naredi, da gre seveda podjetju slabo. To so zadeve s katerimi živimo, tudi spimo. To breme, ta psiha, ta sociala najeda in pušča posledice,'' iskreno pove Omladič. Če naredijo kaj narobe, morajo prevzeti odgovornost in takrat te bo trg tovrstnega dela postavil na stranski tir. Zelo trpi tudi zasebno življenje.

Ne le strokovno znanje in primerne veščine, tudi zasebno življenje lahko veliko pove o tem, ali boš sposoben kakovostno voditi podjetje Zgodilo se mu je tudi, da je lastnik podjetja v Nemčiji med njunim razgovorom želel videti kako čist je njegov zasebni avtomobil. Ker mu je to povedalo veliko o njegovih navadah.

Omladič je imel veliko srečo z mentorji od Hmezada do Novema, ki so ga dejansko vzgajali za naslednika, pravi. Ko so se tudi lastniki Novema v Nemčiji odločili, da bo prevzel vajeti, pa so ga vzeli v roke. Bil je na dveh specialističnih šolanjih v Nemčiji, o metodah vodenja, o komunikaciji, o teoriji managementa. In tudi ko je vse to zaključil se je moral nenehno udeleževati izpopolnjevanja na tem področju.

Damjan Kukovec je headhunter. Višja kot je osnovna plača, večje kot so odgovornosti, več je tudi drugih bonitet za kandidata za vodstveni položaj, pojasnjuje. Od letnih nagrad, bonusov, do brezplačnih mednarodnih vrtcev in šol za otroke, raznih ugodnosti za svoje partnerje, tudi na tista pregrešno draga najemniška stanovanja v središčih mest, za katera nihče ne ve, kdo si jih lahko privošči.

Po zadnjih dostopnih podatkih iz oktobra 2024 je v Sloveniji bruto plačo višjo od 4000 evrov prejemalo slabih 8,6 odstotkov zaposlenih, manj kot odstotek zaposlenih pa je prejemal plačo višjo od 8000 evrov. Najvišja povprečna bruto plača je bila pri poklicu generalni direktorji in člani uprave - skoraj 10.000 evrov bruto na mesec. Vendar pa seveda vsi podatki niso na voljo, gre tako za poslovne skrivnosti kot za statistično zaupnost.