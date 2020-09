Kako je korona-čas vplival na vse druge bolnike in na slovensko zdravstvo?

Koronavirus je močno spremenil tudi slovensko zdravstvo, spremembe so v minulih mesecih tako ali drugače občutili vsi pacienti. Vrstijo pa se opozorila, da bi morali - ob seveda vseh nujnih ukrepih za zajezitev virusa in zdravljenja covida-19 - paziti tudi na to, da so ustrezno obravnavani tudi vsi drugi bolniki, vse druge bolezni. Kaj denimo pomenijo neodkriti primeri raka, kjer je izjemnega pomena, v kateri fazi je rak odkrit? Kaj se zgodi, ko starejši ljudje ne morejo do svojega osebnega zdravnika? Kaj se dogaja z napotitvami? Kakšne so posledice za zdravje ljudi? Kaj se dogaja z denarjem v zdravstvu? Vprašanj je ogromno; kako bo država te težave v zdravstvu reševala, pa izjemnega pomena za vsakega posameznika in za celotno družbo. Zdaj, v naslednjih mesecih in letih.

Koronavirus je namreč, kot ugotavljamo v 24UR Fokusu, le še dodatno in brutalno razgalil vse težave slovenskega zdravstva, na katere opozarjamo že leta, ob tem pa povzročil še mnoge dodatne zaplete. Kje vse so torej težave in kako jih čim bolje rešiti, da ne bodo ljudje po nepotrebnem umirali? Ob tem pa seveda skrbno paziti, da se koronavirus ne širi. Novinarka Maja Sodja je zato pripravila pregled in oceno slovenskega zdravstva v tem trenutku. Nocoj začnemo s prvim delom - pregledom po večjih slovenskih bolnišnicah, kjer se že da detektirati vse težave.