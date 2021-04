Kako si pomagati v duševni stiski?

Odrasli so na robu, apatični, ni jih malo, ki bi se udrli v zemljo, ne vidijo izhoda, vse več je družinskih tragedij. V takšnih stiskah so tudi otroci. Že leto dni. Vnovično zaprtje šol je spet terjalo svoj davek. Učiteljica Jamina Mazejje na družbenih omrežjih delila iskren zapis, zapis, ki da misliti, besede s katerimi se najbrž strinja velika večina.

"Danes moram naložiti snov v spletno učilnico ali napisati, da se vidimo jutri na zoomu. Ne gre mi, ne morem, ne eno ne drugo. Ker vem, kako bo, točno vem. Če jim bom naložila snov, bodo brez motivacije, nejevolni, morda bo kdo naredil, a večina najbrž ne. In popolnoma jih razumem. Če bom napisala, da se vidimo na zoomu, bodo sicer prišli, ker še vedno so, da me vidijo, pozdravijo. Spomnim se dni, ko sem bila bolna (covid) in so me bodrili, mi dali moč in energijo. A zdaj vem, da ne bo več takega veselja, ne bo več volje in motivacije. Slišala bom žalostne glasove in videla žalostne obraze - Učiteljica, mi bi šli v šolo!"

Mazejeva za Fokus pojasni:"To, da so enkrat doma, drugič v šoli je za otroke velik stres. Mogoče mi niti ne vemo, kako to doživljajo, kaj je v njihovih glavah. In marsikdo doma doživlja velik stres, ne vemo vsega, kar so meni govorili, se lahko za glavo primem, zato srčno upam, da se to ne zgodi več."