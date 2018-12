'Kako sprožati jezo, žalost, tesnobo, ogorčenje – je eno najpomembnejših političnih vprašanj'

Sedanji čas in družba. Kolikokrat se ozremo okrog sebe in razmišljamo o temeljnih vprašanjih, izzivih, dilemah, ki jih prinašata, ki jih imamo pred sabo in so že v nas samih? Kakšna je diagnoza stanja našega časa in družbe? O tem smo se pogovarjali s svetovno znano znanstvenico in predavateljico, filozofinjo in sociologinjo svetovnega formata dr. Renato Salecl.

Veliko se ukvarja z vplivom sodobnih tehnologij; v politiki, na delovnih mestih, v medosebnih odnosih, vsakdanjem življenju. Danes je to, kako prek družbenih omrežij manipulirati čustva, kako sprožati jezo, žalost, tesnobo, ogorčenje – eno najpomembnejših političnih vprašanj, pravi za 24UR Fokus. Veliko preučuje tesnobo sodobne družbe: strah zaradi prihodnosti, ekologije, vojn, nepravičnosti, politike. Strah zaradi vprašanja, ali res sami oblikujemo svoja življenja, ali smo krivi za to, kar se nam v življenju dogaja. Zaradi družbenih medijev, recimo na Instagramu, ima ogromno mladih ljudi, pa ne samo mladih, nenehno občutek manjvrednosti."Da niso dovolj lepi, dovolj dobri, da njihovo življenje ne gre v pravo smer, ko gledajo recimo prekrasne slike svojih prijateljev na teh platformah." Prijateljstva so danes zelo vezana na to,"ali smo všečkali sporočilo nekoga, tako da recimo všečkanje se dojema že kot neki novi davek, ki ga plačujemo za prijateljstvo. In vzpostavlja nove mehanizme tesnobe. Istočasno so vsi ti novi mediji pripeljali do tega, da še bolj danes jemljemo sebe kot tistega, ki je v bistvu upravljalec svojega življenja, ki se mora nenehno prodajati." Dr. Renata Salecl se veliko ukvarja tudi z drugimi pomembnimi družbenimi pojavi – nasiljem, ljubeznijo, sovraštvom ... Redno predava, doma, v Londonu, Združenih državah Amerike. Objavila je več knjig, prevedene so v številne jezike. Je izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. S pronicljivo analizo družbene realnosti pomaga razumeti svet, v katerem živimo.