Kako 'zrežirani' so resničnostni šovi?

Na Pop TV smo v 30 letih ustvarili vodilni informativni program v državi, 23 različnih zabavnih oddaj in resničnostnih šovov, 12 različnih igranih serij, še ena se pripravlja. Vsak format, vsaka oddaja pa ima svoje zakonitosti, od maske, oblačil, kamere, montaže, luči ... In seveda vsebine, ustvarjalnosti, domiselnosti. Za vse to poskrbi res veliko ljudi.

Samo v informativnem programu dela okoli 200 ljudi, velika večina za kamerami, pri snemanju vsakega resničnostnega šova in igrane serije pa še po okoli 100. In teh ljudi praviloma nikoli ne vidimo pred kamerami. V tokratnem 24UR Fokusu je drugače. Prav naše kolege, sodelavke in sodelavce, ki so ključni za to, da vi lahko berete tale članek, gledate naše objave, oddaje, televizijo nasploh. Seveda tudi tokrat nismo niti približno zajeli vseh, le nekaj, ki pa ponudijo vpogled v ozadje našega dela.