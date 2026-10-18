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Fokus

'Kar rečemo, vedno velja.' Kaj je ostalo od obljub Zorana Stevanovića?

Ljubljana, 18. 10. 2026 10.30 pred 15 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Miha Drozg
Zoran Stevanović

Pred volitvami je odločno zatrjeval, da se ne bi prodal za nobeno funkcijo, da ne bodo do oblasti pomagali ne Janezu Janši ne Robertu Golobu. Danes je predsednik parlamenta, njegova stranka je predsednika SDS podprla kot mandatarja. Je Zoran Stevanović zlorabil zaupanje svojih volivcev? V rubriki 24UR Fokus smo mu predvajali predvolilne obljube. Kako jih komentira?

Od borca proti sistemu je postal človek sistema. Iz protestnika proti politiki eden najvišjih političnih funkcionarjev v državi. Pred volitvami je obljubljal, da bo njegova stranka v parlament prinesla drugačno politiko, napovedoval je oster boj proti korupciji. Že kmalu je imel težave v lastnih vrstah; poslanca, ki je lagal o svoji izobrazbi, ki ni plačeval svojih delavcev, davkov državi. A stranka Resni.ca je Borisa Mijiča iz svojih vrst izključila šele šest mesecev po potrditvi njegovega mandata.

Ob izvolitvi za predsednika državnega zbora je obljubil bolj nevtralno in vključujoče vodenje parlamenta. Pa mu to uspeva? 'Absolutno, ravno to je tisto, kar me krasi v tem trenutku,' zatrjuje za 24UR Fokus.

Za predsednika parlamenta ga je večina po njegovem mnenju podprla, ker je bil edina logična izbira. Resni.ca pa je – tako Stevanović – podprla vlado, ki se je najbolj približala njihovemu programu.

Pred volitvami je Zoran Stevanović zatrjeval: 'To je tudi naše glavno programsko izhodišče, da nihče, ki je bil kadarkoli obsojen, ne sme kandidirati na določeno funkcijo.' Kako te obljube komentira danes? Zakaj ljubljanski Filozofski fakulteti ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov doktorskega študija?

Še vedno načrtuje tudi obisk Moskve, vabila za zdaj še nima. Pa se o tem usklajuje tudi z vlado in zunanjim ministrstvom?

Je torej Zoran Stevanović zlorabil zaupanje svojih volivcev? Ali ostaja zvest svojim načelom? Kako njegovo vodenje parlamenta ocenjujejo nekdanji predsedniki državnega zbora Jožef Školč, Gregor Virant in Milan Brglez? Kako ga vidi nekdanji predsednik vlade Miro Cerar?

Fokus
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Stevanović Parlament obljube politika

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KOMENTARJI7

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Albert Konečnik
18. 10. 2026 10.44
"nihče, ki je bil kadarkoli obsojen, ne sme kandidirati na določeno funkcijo" - sam je bil kar nekajkrat pravnomočno obsojen, zato trenutne funkcije pa še marsikatere druge niti približno ne bi smel opravljati. Ampak smo se lahko v teh nekaj mesecih prepričali, da večjega lažnivca in bleferja v SLO politiki ni, še JJ mu težko parira.
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0 0
Žmavc
18. 10. 2026 10.39
Pol leta je že od volitev, levi sektaši se pa še kar s tem ukvarjajo. Kar me po eni strani ne čudi, da so še vedno v letu 1945.
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-1
2 3
ArkaMast
18. 10. 2026 10.38
Rojen za Wolt, pa na tisto kolo s ta debelimi gumami.
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+2
2 0
Hugh_Mungus
18. 10. 2026 10.37
Janša drugače kot s prevaro itak ne more vladat. Nazadnje mu je prevaro omogočil Stevo, pred njim pa Borči, ki bi moral razpisat izredne volitve, pa je raje Janezu pomagal pri izdaji naroda
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-2
1 3
kakorkoliže
18. 10. 2026 10.37
Populist, ki je našel sanjsko službo. Naj kaj od svojega gobcanja tudi uresniči.
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+2
2 0
Bozjidar
18. 10. 2026 10.33
Kmalu bo konec te populisticne vlade,pa bo lahko spet klosaril po Kranju,ali pa sel k Dodiku iskat korenine😡
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+7
8 1
pope p
18. 10. 2026 10.37
on je dobil za podporo te vlade pod mizo en kup, da mu v lajfu vec ne bo potrebno delat
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+0
2 2
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