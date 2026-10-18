'Kar rečemo, vedno velja.' Kaj je ostalo od obljub Zorana Stevanovića?

Od borca proti sistemu je postal človek sistema. Iz protestnika proti politiki eden najvišjih političnih funkcionarjev v državi. Pred volitvami je obljubljal, da bo njegova stranka v parlament prinesla drugačno politiko, napovedoval je oster boj proti korupciji. Že kmalu je imel težave v lastnih vrstah; poslanca, ki je lagal o svoji izobrazbi, ki ni plačeval svojih delavcev, davkov državi. A stranka Resni.ca je Borisa Mijiča iz svojih vrst izključila šele šest mesecev po potrditvi njegovega mandata.

Ob izvolitvi za predsednika državnega zbora je obljubil bolj nevtralno in vključujoče vodenje parlamenta. Pa mu to uspeva? 'Absolutno, ravno to je tisto, kar me krasi v tem trenutku,' zatrjuje za 24UR Fokus.

Za predsednika parlamenta ga je večina po njegovem mnenju podprla, ker je bil edina logična izbira. Resni.ca pa je – tako Stevanović – podprla vlado, ki se je najbolj približala njihovemu programu.

Pred volitvami je Zoran Stevanović zatrjeval: 'To je tudi naše glavno programsko izhodišče, da nihče, ki je bil kadarkoli obsojen, ne sme kandidirati na določeno funkcijo.' Kako te obljube komentira danes? Zakaj ljubljanski Filozofski fakulteti ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov doktorskega študija?

Še vedno načrtuje tudi obisk Moskve, vabila za zdaj še nima. Pa se o tem usklajuje tudi z vlado in zunanjim ministrstvom?