Kdo bo bolj prepričal desne volivce?

Volitve bodo čez natanko teden dni, volivci in volivke pa bodo naslednjo nedeljo izvolili osem poslancev v evropski parlament.

Gospodarstvo, sociala, zunanja politika, okolje, podnebne spremembe, evropska sredstva, evropska prihodnost, ... kakšni so odgovori na vprašanja, ki zadevajo Evropo in Slovenijo? Kakšne so razlike med listama? Kakšne rešitve obljubljata?

Tudi nocojšnje soočenje med kandidatoma list SDS-SLS in NSi bo v oddaji 24UR vodil Miha Drozg, veliko soočenje nosilcev list za evropske volitve pa bo jutri ob 21. uri, vodila ga bo Darja Zgonc.