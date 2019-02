Kdo je skrivnostna ženska?

Fotografije številnih sarkofagov na eni strani ceste, medtem ko se po drugi strani ceste vozijo avtomobili in avtobusi, so impresivne. Prav tako zgodba, ki počasi pronica izza te najdbe. Kaj vse strokovnjaki o tej ženski že vedo in kaj vse upajo, da bodo še izvedeli ...

Do zdaj vemo, da je bila skrivnostna ženska z Gosposvetske stara, ko je umrla, nekje okrog 40 let. Da je bila visoka 150 cm in da so antropološke analize pokazale, da je imela del kolka obrabljen in zaceljen del ramenske kosti. Pridana modra posoda datira v 4. stoletje.



Poleg modre posode je bila pokopana z dvema zapestnicama na levi roki, obe sta iz gagata. Povsem možno je, da je nosila pajčolan, da je bila pokrita s tkanino iz zlatih niti, ki so jih našli ob skeletu. S katerega konca sveta pokojnica izvira, bodo najverjetneje razkrile analize, ki tečejo za muzejskimi zidovi. Analiza stroncija bo - tako upajo strokovnjaki - pojasnila, kje je misteriozna gospa odraščala. Njena starost ob smrti in višina sta primerni za pozni čas Emone. A njena vloga v družbi, kako je živela, s čim se je prehranjevala - to za zdaj ostaja uganka. Lahko le ugibamo, da je najverjetneje prihajala iz višjega sloja družbe, ne zgolj v materialnem, tudi v duhovnem, mističnem smislu.

V Ljubljani so v zadnjih letih arheologi odkrili zelo veliko o tem, kako so živeli prebivalci nekdanje Emone, kaj vse se skriva pod tlemi, po katerih hodimo, kakšna je dediščina tega območja, na katerem živimo ...

Nocoj v 24UR Fokus celotna zgodba o pomembnosti najdbe na Gosposvetski, pa tudi o tem, kako potekajo izkopavanja in zakaj je to znanje, ki ga prinašajo, pomembno ... O vsem tem torej, o skrivnostni ženski in skledi, pa tudi o kirurginji, ki je živela v rimskem času na območju sedanje Ljubljane, o zgodovini, ki zaživi pred nami, in pomembnih zgodbah, ki so se odvijale na naših tleh ... nocoj v Fokusu.