Kiosk K67, ETA 80, Tomos, Elanke, Rex – kultni izdelki slovenskega oblikovanja

Oskarja Kogoja smo obiskali v Mirnu pri Gorici. Tam v svoji galeriji, ki jo vodi njegova hči Katjuša, prikazuje svoj impozanten opus. "Tukaj sem se jaz rodil, tu sem postavil seme in tukaj sem želel svojim ljudem, svojemu narodu, koreninam postaviti eno drugo podobo," pripoveduje. Dizajn ima Kogoj v krvi, njegov ded je konstruiral propelerje za letala. Očetu mesarju je pomagal zgraditi in oblikovati mesnico. Po srednji oblikovni šoli je šel v Benetke, tam študiral industrijsko oblikovanje, po študiju pa kot svetovalec milanskega podjetja oblikoval igrače. Med njegove najvidnejše in obenem večne izdelke nedvomno sodi Meblov počivalnik: "Aktualen je zaradi tega, ker je to počivalnik, v katerem se človek umiri, ko gre v upokojitev. Ko začne meditirati."

Ranko Novak je luciden sogovornik, ki nam je pojasnil, kako zahtevno je denimo oblikovati razstavo. Kaj pri tem je ključno? In kako je kot likovni urednik zasnoval grafično podobo, naslovnici, prelom in priloge časnikov Dnevnik in Delo?

"Časopis je namenjen bralstvu, ne zvezdam. Kakopak, z ene strani jaz kot bralec vedno pazim na to, kdo je podpisan. Komu je to namenjeno, kako bo to izhajalo, katere so točke interesa, kaj je treba poudarjati ... Kakšne bodo dolžine tekstov, kakšen bo vizualni material ... To so neki elementi v juhi, ki jih morate urediti tako, da ima cela zadeva nek princip."

Rexi – lupine vseh vrst in drugi kosi pohištva, ki jih je v 50. letih prejšnjega stoletja oblikoval eden najplodovitejših slovenskih industrijskih oblikovalcev Niko Kralj. Značilni kosi so nekoč spadali v stanovanja, pisarne, šole, knjižnice, čakalnice zdravstvenih domov, zdravniške ordinacije in kavarne. "Nostalgija, ki preplavi ljudi, ko rečeš Rex ... Spomnijo se svojih otroštev, spomnijo se, da jih imajo na podstrešjih, včasih je bil to stol, ki je bil na veliko proizveden, zdaj je pa nekako dosegel svojo vrednost," pojasnjuje Brina Zaman, direktorica podjetja Rex Kralj, kjer Kraljevo zapuščino ohranjajo tudi tako, da iz originalnih načrtov izpeljujejo in izdelujejo nove kose. Sodobne, ki v sebi nosijo Kraljev DNK.

Poleg telefona ETA 80 je Iskra leta 1985 proizvedla tudi računalnik Delta Triglav. Nastopil je v filmu Poletje v školjki, v katerem računalnik celo govori. Proizvedenih jih je bilo nekaj 100, Vid Brataševec ga je izdelal kot celoto, ki združuje matično ploščo, procesor, pomnilnik, tipkovnico, zaslon, ima tudi nosilec za pisala in diskete. V tistem času korak naprej od dolgočasnih škatel, ki so jih poznali do tedaj.

Motor Tomos je sinonim za avantgardo, kakovost in brezčasni dizajn. A zgodba Tomosa ni le zgodba motorjev, je predvsem zgodba o ljudeh, ki so delali v nekdanjem koprskem podjetju. To je bil – tako zasebni zbiratelj Stevo Vujić – projekt Jugoslavije v malem: "Moja želja je bila ohraniti spomin in zgodbo ljudi, ki so imeli hrabrost in vizijo začeti iz ničle in poriniti to zgodbo v svet, kar danes ne gre." Takrat je več kot 200 strokovnjakov raziskovalo, iskalo tehnične in oblikovne rešitve za lastno proizvodnjo. Bližina Italije je prinesla zahodne estetske smernice, osvojili so domače in tuje kupce, Tomosovi "avtomatiki" so – podobno kot italijanska vespa – postali statusni simbol.

Tomos, ETA 80, Delta Triglav, Elanke, K67 ... Vsi ti izdelki in oblikovalci za njimi si zaslužijo vse spoštovanje. Ob tem ne smemo spregledati: poklon še eni izjemni industrijski oblikovalki Janji Lap bo vse do novembra na ogled v ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.