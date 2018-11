Ko izbiraš, kateri bolni član družine bo šel k zdravniku

Ameriška dopisnica Tadeja Lampretje v Zahodni Virginiji posnela reportažo pred in v mobilni brezplačni kliniki. Ustanovil jo je nekdanji kavboj Stan Brockleta 1985. Želel je pomagati prebivalcem na odmaknjenih območjih v državah tretjega sveta, a je takrat ugotovil, da je tretji svet tudi ponekod v Ameriki.

Kaj vidijo prostovoljci, ki delajo v kliniki? Gre za sistem, pravijo, v katerem v mnogih družinah, pa čeprav imajo službe, ljudje doma tehtajo, koga od bolnih družinskih članov lahko pošljejo k zdravniku in kateri bolni družinski član bo ostal doma.

Kako izgleda mobilna klinika za brezplačno pomoč, ki v ameriškem zdravstvenem sistemu zapolnjuje ogromno praznino? Kroži po vsej državi, enkrat je pod šotori, drugič v šolah, dvoranah, celo stadionih. Kakšen je ameriški zdravstveni sistem? Kako izgleda Zahodna Virginija, ki jo opevajo pesmi in kjer se je klinika ustavila nedavno? Tadeja Lampret je obiskala tudi bližnje kraje, ki so skrbeli že Johna F. Kennedyja. Kakšna je njihova usoda danes? In odnos do predsednika Donalda Trumpa?