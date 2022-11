Ko je ženska vredna toliko kot en testis

Medtem ko so globalne geopolitične razmere v svetu znova vse bolj napete, se režim iranskega ajatole na vse kriplje poskuša ohraniti na oblasti, tudi s tem, da protestnike obsojajo na smrt. Zahod krepi ekonomske sankcije proti režimu, tudi ker Iran Rusiji dobavlja orožje za vojno v Ukrajini, a breme sankcij nosijo prebivalci, ki se vse bolj odločno postavljajo po robu teokratski diktaturi.

Med njimi je tudi Shiva Nazar Ahari, večkrat nagrajena iranska novinarka, ki je zaradi svojega zavzemanja za človekove pravice v Iranu že trikrat pristala v zaporu, od tega 100 dni v samici. Za 24UR Fokus je pripovedovala, kaj to pomeni in kako se počuti okoli 13.000 aretiranih v zadnjih protestih.

V iranskem zaporu ljudje ostanejo brez vseh pravic, nimajo pravice do odvetnika in nobenih obiskov, ničesar. Tudi družine zelo pogosto sploh ne vedo, da so jih zaprli. S tem izvajajo pritisk tudi na družine, da bi prepovedale otrokom sodelovati na protestih. Bičanje in mučenje sta nekaj vsakdanjega, še posebej težko pa je ženskam, saj jih pogosto spolno nadlegujejo in zlorabljajo.

Ženske v Iranu so imele sicer res že v prejšnjih generacijah precej težav, obstajale so dogovorjene poroke, izobraževanje deklic ni bilo ravno priljubljeno, a v zadnjem desetletju ali dveh pred islamsko revolucijo, govorimo torej po letu 1960, je bilo gibanje za pravice žensk v razcvetu, končno so lahko zaživele bolj svobodno, a ne za dolgo, zgolj do leta 1979.

Včasih so naglavne rute nosile le ženske v najbolj versko konservativnih družinah, zdaj pa so pravila iz leta v leto strožja, kazni pa hujše. Hkrati je moralna policija ob aretaciji ženske zaradi par las, pogosto tako brutalna, da jo malone vlečejo na pol golo naokoli. Nimajo pravice do splava, tudi ko zdravniki odločijo, da bi bil potreben, je to odločitev moža ali verskega sodišča, od moža se lahko ločijo le, kadar mož to želi.