'Ko sem izvedel, da sem okužen s HIV-om, sem jokal kot še nikoli'

Je potetoviran poslovnež, upornik, oče treh sinov, mož. Človek, ki s svojo pojavnostjo in besedami ruši stereotipe. Pred dvema letoma se je odločil, da se ne bo več skrival in da ne bo več živel dvojnega življenja. Odločil se je, da se bo osvobodil in svetu povedal vse. To je zares storil in v svoji biografiji razkril marsikaj za marsikoga šokantnega, presenetljivega, pohujšljivega. Pravi, da ne mara občutka zadušljivosti, in tudi zato je za 24ur Fokus spregovoril o tem, kako se je soočil z okužbo, ki je nekoč pomenila gotovo smrt, danes pa ob ustrezni in redni terapiji le eno izmed številnih kroničnih bolezni.

S soprogom Gašperjem Podgovornikom Verdevom, ki je prvič javno spregovoril za 24ur Fokus, sta nas povabila v svoj dom. Da bi osveščala o hivu, morda koga pomirila, komu dala upanje. Marko nam je pojasnil, da je potrjeno okužbo najprej imel njegov nekdanji partner. Takrat je slutil, da je zelo verjetno tudi sam okužen s hivom. Ko so mu po testiranju povedali, da ima hiv, je imel, se spominja, pred očmi smrt. "Da zdaj je pa konec, da zdaj sledi še samo nekaj let in se vidimo na pokopališču." Skrbelo ga je tudi, kdo se ga bo sploh še želel dotakniti, spraševal se je: "Kdo bo sploh še z mano?"

Ko je spoznal Gašperja, mu je povedal, da ima HIV. Mu pojasnil, da jemlje tablete in da ni kužen. Gašper je imel nekaj znanja o okužbi in se mu ta informacija ni zdela, kot sam pravi, nek bav bav. Da okuženi z virusom HIV virusa ne prenašajo, če se zdravijo, za 24ur Fokus razlaga tudi eden največjih strokovnjakov na tem področju, prof. dr. Janez Tomažič s Klinike za infekcijska stanja in vročinske bolezni UKC Ljubljana. Po zadnjih podatkih v Sloveniji živi okoli 900 okuženih, dodaja: "Mogoče, da jih je še kakšnih 100, ki jih ne poznamo, za katere si seveda želimo, da bi se čim prej testirali zaradi sebe, ker imajo potem pričakovano življenjsko dobo enako, kot da nimajo virusa." Vsaka okužba danes je, še poudarja Tomažič, nepotrebna, saj obstaja temeljna preventiva. Slovenija pa je ravno v preventivi, ko govorimo o HIV-u, med najboljšimi v svetu. Zdravljenje je torej v 40 letih od prve potrjene okužbe v Sloveniji izjemno napredovalo.

Kljub temu stigma ostaja in je v družbi še kako prisotna. Zaradi predsodkov in strahu je Verdev o okužbi sprva povedal le eni sodelavki v podjetju. "Čisto na začetku sem bil prepričan, da ne bom nikomur povedal ... To je bilo čisto na začetku, ker sem še sam ... V bistvu se ne moreš sprijazniti s tem. In jaz sem se spomnil predvsem svojih težav, ko sem koga spoznal, ki je imel HIV, oziroma svojih stereotipov pa bojazni pred takim človekom. In se mi je zdelo, da se bodo mene tudi vsi bali in izogibali."