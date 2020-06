Ko si Amerika mora pogledati v oči

Po Ameriki gledamo podobne prizore - vse od Los Angelesa do New Yorka večje in manjše skupine, vseh barv, vseh ras, vseh starosti, zahtevajo spremembe in bolj pravično Ameriko. Eksplozivna zmes pandemije,gospodarske krize, rasizma in policijske brutalnosti je povzročila, da se najmočnejša država na svetu znova sooča sama s seboj.

Profesor dr. George Shulmanz univerze New York, ki se raziskovalno ukvarja s politično mislijo, problemom rasizma in ameriškimi študijami, se je s Tadejo Lampret moral pogovarjati na daljavo. Metropola, kjer je v treh mesecih zaradi koronavirusa umrlo več kot 20.000 ljudi, je namreč šele v zadnjih dneh pričela z zelo previdnim odpravljanjem ukrepov. Da bodo karanteno še pred tem prekinile množice protestnikov, ni pričakoval nihče. Pa čeprav bi, glede na vse, kar vemo, lahko. "Gre za resnično krizo režima. Celotnega političnega in družbenega reda," med drugim pravi dr. Shulman. Pandemija je le še dodatno razgalila situacijo, dejstva, pa pravi dr.Juliet Hooker, profesorica, ki na univerzi Brown predava o rasni pravičnosti. Amerika 2020 ni tako daleč od Amerike 1968. Zakaj, v Fokusu.