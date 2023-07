Komarji, najbolj smrtonosna žival na svetu

Na našem planetu je opisanih okoli 3500 različnih vrst komarjev. V Sloveniji so jih raziskovalci do zdaj našli 41, a prepričani so, da jih pri nas živi še več. Če poznamo vrstno raznolikost, potem bomo lažje predvideli, katere bolezni pri nas komar lahko prenese. Zadnja tri leta so raziskovalci izvajali monitoring komarjev na več kot 230 krajih . "Če virus najprej odkrijemo v komarju, potem lahko predvidimo o pojavu bolezni v populaciji," pojasnjuje dr. Nataša Knap Gašper z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.

Tigrasti komar je pri nas našel svoj prostor

V Sloveniji so se ustalile tri tujerodne vrste komarjev: japonski, korejski in tigrasti. Najbolj prisoten je ravno tigrasti. Tukaj je našel svoj življenjski prostor. "Vsaka, tudi najmanjša količina stoječe vode je zanj dovolj, da odloži jajčeca in se razširi," pojasni Tomi Trilar, kustos v ljubljanskem Prirodoslovnem muzeju. "Pokopališča so naselile tujerodne vrste, so zasedle življenjski prostor, ki ga naši komarji in tudi njihovi plenilci ne zasedajo. To so majhne lužice, ki se nabirajo v vazah, v šopkih."

Kar skrbi strokovnjake, je po besedah doktorice Katje Adam s Primorske univerze, ki se s komarji ukvarja že vrsto let, da gre za vrsto, ki je zmožna prenosa najhujših povzročiteljev bolezni. "Sposoben je prenosa denge in čikungunje, ki sta svetovno zelo problematični. Denga po številu smrti, ki jih povzroči, takoj za malarijo. Če pride do vnosa teh povzročiteljev bolezni, se tudi pri nas lahko zgodi ta prenos. V Italiji sta bila že dva izbruha čikungunje, približno 300 ljudi je zbolelo."

Ekipa rubrike 24ur Inšpektor je preverjala, kako se pred komarji zaščititi, kaj deluje in kaj ne; ali isti komar lahko piči večkrat in katera sredstva pri nas uporabljamo, da bi komarje zatrli.