KOMENTAR: Bi se raje utopili ali goreli na grmadi?

Vsiljevanje zahodnih vrednot in liberalnega odnosa do družbe. Kaj hujšega. Koliko desetletij smo hrepeneli po svobodi, po pravici, po samostojnosti, po demokraciji, nekateri pa po sadnih jogurtih, kavbojkah, bananah, kavi, kokakoli. Zdaj, ko smo to končno dobili, se zmrdujemo kot razvajen otrok. Ne, tega pa ne bi, kaj se pa to pravi, da si tudi drugi želijo tega istega, oh, kaj hujšega, da bi bila pravica za vse, to pa res ne gre, predolgo smo si jo želeli, da bi jo zdaj delili naokrog, kar vsem po vrsti. Pokaži, da si naš, da si čist, s kom spiš, kaj imaš med nogami, kakšne barve si in v katerega boga verjameš. Če nisi "ta pravi" – v vodo. Če se utopiš, si "naš", če se ne, potem si zaslužiš grmado.

Kot kaže, bo spomin na neuspelo vstajo preživel dlje kot spomin na varšavski geto. To ni več tako popularno. Oblasti je v nenehnem poigravanju s kolektivnim čustvovanjem naroda uspelo znova vzrediti demona antisemitizma. Kljub tako grozljivemu, nepojmljivemu uničenju judovske skupnosti, kot so ga doživeli na Poljskem, se Poljaki Judov znova bojijo. Bojijo se, da bodo prišli nazaj in jim vzeli, kar so si njihovega prilastili. Ta strah so jim vsejali neodgovorni posamezniki, ki se kljub deklarirani podložnosti vsevišnjemu intimno vidijo nad njim. Stvari so šle tako daleč, da je poljski parlament sprejel zakon, po katerem Judje, ki jim je bilo pod nacizmom in komunizmom odvzeto premoženje, tega oziroma odškodnine ne morejo več dobiti nazaj, če zadeve niso rešili v 30 letih. Pravica ima rok trajanja. Antisemitizem pa se znova prosto razrašča. Tako kot homofobija. Tudi v tem primeru zgodovinski spomin krepko peša. Pa tujci, tisti drugi. Vsi, ki niso naši. Pojdi v vodo, če se ne utopiš, si zaslužiš peč, ker nisi – naš.

Gospodarska kriza ali dve, neodgovorni voditelj ali dva, trije, ščepec populizma in propagande in hop – temelji, na katerih se je vzpostavilo sodelovanje največjih evropskih držav, pred tem večnih nasprotnic, so problem sami po sebi. Zahodne vrednote in liberalizem. Kaj hujšega. Se spomnimo, kaj je na drugi strani? Si tega res želimo? Znova? Poljaki so odporen narod. Kot pravi Patora – eh, vse bomo preživeli, tudi izstop iz EU, če bo prišlo do tega, še vedno smo. A ne brez upora, samo spomnite se varšavske vstaje. Za zdaj so na čelu upora ženske.

Pa mi? Se spomnimo, kaj je na drugi strani? Tam, kjer ni zahodnih vrednot, liberalizma, demokracije, človekovih pravic za vse?