KOMENTAR: Največja Rupnikova perverzija

Veste, tisti primeri, ko vsi člani neke sekte zaužijejo strup, to bi se lahko zgodilo tudi pri nas. Tudi to sem slišala od nekaterih, ki se še zelo dobro spomnijo časa konec 80., začetek 90. let v slovenski skupnosti v italijanski Gorici, v skupnosti popolnoma vdanih privržencev, ki jo je okoli sebe kot nekakšen guru ustvaril pater Marko Rupnik. Pa se k sreči ni, ampak ne zato, ker bi nekdo pri zdravi pameti ukrepal, šlo je bolj kot ne za srečo, ki pa je ni imelo vsaj 24 oseb, verjetno pa več sto ljudi, ki so zaupali karizmatičnemu duhovnemu pastirju, mu prepustili usodo svoje duše in telesa. On pa je to brezobzirno zlorabil. Oboje.

In to ni nek komplot, rimski pomožni škof in vizitator skupnosti Loyola Daniele Libanori je 4. decembra lani obtožbe potrdil. Zato še toliko bolj pekli sprenevedanje večine v cerkvenih krogih, vsa čast izjemam, in zamegljevanje grozovitega primera s pravno terminologijo, prelaganjem odgovornosti z enega na drugega in nazaj ter sejanjem dvoma v žrtve. Bodimo jasni, verniki in vernice, ki še vedno brezpogojno zaupajo v čiste namene in svetniško delovanje patra Marka Rupnika, so prav tako žrtve. Njegovi nadrejeni, njegovi kolegi, njegovi vrstniki, ki so vedeli, kaj se dogaja, pa so pogledali stran – oni niso žrtve, oni so sostorilci.