'Kot bivši predsednik bom pri komentiranju še veliko bolj zadržan'

"Prav z vsemi sem rad sodeloval, z nekaterimi bolj, z nekaterimi manj," na vprašanje, kdo ga je kot predsednik vlade najbolj presenetil, kdo pa razočaral, odgovori Borut Pahor. Tokrat pa je vendarle nadaljeval konkretno: "S kolegom Marjanom Šarcem nimam nobenih osebnih ali političnih odprtih vprašanj, ampak sva midva mogoče najmanj sodelovala. On ni čutil neke potrebe, kot tudi jaz nisem čutil potrebe, da bi intenzivno sodelovala." Največ pa: z Janezom Janšo. "Bil je tak čas. Večinoma je bilo na njegovo pobudo, dostikrat pa tudi na mojo; in vedno sem naletel na odprta vrata."

Eden od številnih očitkov Pahorju je sicer prav ta, da je bil do Janeza Janše kot predsednika vlade najbolj popustljiv. "Nisem bil nič kaj bolj tiho kot pri ostalih vladah. Zdelo se je, da ta del javnosti, ki je pričakoval, da se bom oglasil, ni želel, da ostane samo pri tem, da povem svoje mnenje, ampak da storim vse za to, da Janša ne bo več predsednik vlade. To ni moja naloga, to je naloga državnega zbora in vlade same."