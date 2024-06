Kraški ovčarji – slovensko kinološko zlato

Kraški ovčar je zanesljiv, zvest in nepopustljiv čuvaj, na idiličnem pašniku tik pod Sveto Ano nad Podpečjo pripoveduje Janez Kržič , gospodar družinske ekološke kmetije. In Kržič dobro ve, o čem govori. Črede koz in ovac namreč tukaj ne varuje le električna mreža, pač pa tudi kraški ovčar Kras. " Če pride vsiljivec na drugo stran mreže, ga pes ves čas spremlja, laja in ga ne spusti, do zadnjega je ob njem. Takšna je od nekdaj funkcija kraškega ovčarja. In jaz vedno pravim – pes naj dela tisto, za kar je bil narejen."

Podobno je tudi na kmetiji Tomšič v Zagorju pri Pivki. Tam sta, pripoveduje vzrediteljica kraševcev Anita Tomšič, kraška ovčarja Nita in Šark še pred kakšnim letom varovala ovce. "Nita je bila zraven pri treh napadih, ki jih je uspešno ubranila. Šark pa pri enem, ko je volk odnesel enega jagenjčka. Tako da je bila zaradi psov škoda res minimalna." Ker so ovčjerejo opustili, sta psa danes med čredo krav. Kraška ovčarka Loti, ki je k družini kot prva prišla pred desetimi leti, pa doma, pri hiši. "Loti je pri letu in pol začela uhajati s pašnika in prihajati domov," pojasnjuje Tomšič. "In potem je ostala na kavču kot kavčni pes."

O mogočni pasmi kraševcev, ki jih gojijo ob reki Pivki, je v knjigi Slava Vojvodine Kranjske pisal že Janez Vajkard Valvasor. Z zatonom ovčjereje so se morali kraški ovčarji prilagoditi novim razmeram, vse bolj so namesto čuvaji črede postajali čuvaji doma svojega gospodarja. S tem pa, pripoveduje podpredsednik Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije Mladen Bucić, tudi čudoviti družabniki. "To je mogoče tudi največja odlika kraškega ovčarja, ta njegova prilagodljivost. Še vedno namreč v določenem deležu opravljajo to svojo prvobitno funkcijo pastirskega psa, hkrati pa so tudi družinski psi."

Temu pritrjuje predsednik Kluba kraških ovčarjev Slovenije Blaž Vehovar, ki so ga, kot pravi, kraševci povsem začarali, zasvojili. Med drugim jim je posvetil monografijo Kraški ovčarji – sinovi burje. "Kraški ovčar ni bil pes pastirja, ni bil prepuščen samemu sebi na pašniku, ampak je bil to pes kmeta oziroma gospodarja kmetije. To pomeni, da je bil ves čas ob njem. Zato ima kraški ovčar izjemno lep odnos do človeka. To ga loči od drugih pastirskih pasem. In zato lahko s takšno lahkoto zavije bodisi na pašniško funkcijo bodisi na funkcijo izjemno ljubeznivega družinskega člana."