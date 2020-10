'Laganje je zanj način življenja'

"Tudi bolni Trump ni zmogel pokazati, da mu je mar za zdravje Američanov in da razume njihovo trpljenje, zato se zdi še bolj verjetno, da bodo volivci 3. novembra glasovali predvsem o predsednikovem ravnanju v času zdravstvene krize in presojali njegov značaj,"za nocojšnji 24ur Fokus ocenjuje ameriška dopisnica Tadeja Lampret. V Fokusu boste nocoj slišali in videli analizo sedanjega ameriškega trenutka in volilne kampanje.

Tadeja Lampret je za Fokus govorila tudi z zgodovinarjem, profesorjem Allanom Lichtmanom(American University), ki velja za izjemno natančnega političnega napovedovalca, ki je s pomočjo svojega edinstvenega modela (uporablja sistem 13 ključev, od gospodarstva in zunanje politike do škandalov in družbenih nemirov ...) pravilno napovedal vse zmagovalce predsedniških volitev od leta 1984 naprej. Tudi pred štirimi leti, ko so le redki dopuščali zmago Trumpa. V svoji knjigi je tudi pravilno napovedal, da si bo Trump prav zaradi svojih značajskih lastnosti prislužil postopek odstavitve. "Laganje je za Donalda Trumpanačin življenja, celo do točke, ko niti sam več ne ve, kaj je resnica in kaj ne," je med drugim povedal profesor Lichtman za Fokus.

Trumpov mandat so zaznamovali kaos, škandali, laži, pridobitništvo, poglabljanje delitev, napadi na medije in podrejanje institucij ... "Ko sem govoril o fašističnih in nedemokratičnih posledicah Trumpovega početja, so me obtoževali, da sem histeričen," se spominja profesor politogije George Shullman(New York University), a "zdaj me nihče več ne obtožuje, da sem histeričen". Ta predsedniški mandat je močno zaznamoval vso Ameriko. O tem, kako in kakšna je trenutna klima v državi, ki je pomembna za ves svet ... nocoj v Fokusu. Tudi o že prisotnih strahovih, kako se bo Trump odzval, če bo volitve izgubil.