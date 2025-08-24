Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologija FokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Fokus

Laž ali statistika?

Ljubljana, 24. 08. 2025 14.00 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Tea Šentjurc
Komentarji
13

Ali frizura vpliva na to, kolikšno napitnino bo dobila natakarica? Ali psi res živijo dlje, če spijo z nami v postelji? Zagotovo ste na družbenih omrežjih že naleteli na takšne ali podobne domnevne raziskave, ki ne zdržijo znanstvene presoje. Ali pa ste zaradi lastnega občutka podvomili v kakšne podatke, recimo da je inflacija manj kot tri odstotke ali povprečna plača več kot 2500 evrov. Pa vendar ta podatka držita, ju je pa potrebno pravilno razumeti.

Na podlagi prejšnjih izkušenj se odločamo, kaj bomo delali vnaprej, bistvo statistike povzema statistik in matematik profesor dr. Andrej Blejec. Za to pa potrebujemo kakovostne podatke, ki jih moramo tudi znati uporabljati oziroma pravilno razumeti

Ključno je, da imamo neko distanco to tega kar slišimo in da vemo, da niso vsi viri kredibilni, da lahko pravzaprav že vsakdo naredi svojo raziskavo, pojasnjuje predsednica statističnega društva in profesorica psihologije dr. Vanja Ida Erčulj.

Ljudje lahko vedno uporabijo ali predstavijo samo del podatkov, tisto, kar jim ustreza. Vendar je to vprašanje etike ljudi, ne pa statistike, statistika je namreč zgolj orodje. ''S statistiko se da lagat, ampak lažete lahko načeloma v vsakdanjem življenju tistim, ki nič ne vejo o stvari,'' pravi prof.dr. Blejec.

Doktorica Erčulj pa dodaja: ''Pravijo, da so laži, potem so velike laži in potem je statistika, zakaj to pravijo, zato ker dejansko se statistiko res lahko zlorablja, če ni pravilno uporabljena.'' In zato moramo biti statistično pismeni

In tudi kadar imamo drugačen občutek, podatki ne lažejo. ''Tem podatkom moramo absolutno zaupati. Če prenehamo zaupati uradnim podatkom, potem ne vemo več kje smo, potem ne vemo, kako bomo šli naprej,'' še poudarja prof.dr. Blejec.

Na statističnem uradu že 81 let zbirajo raznorazne podatke. Lahko si ga lahko predstavljamo kot tovarno, ki ustvarja javno dostopno bazo, kjer je zdaj že več kot milijarda podatkov. Samo lani so za to uporabili 200 različnih podatkovnih zbirk, ki jih upravlja 84 različnih inštitutcij. Kar je seveda samo en del tega zbiranja, drug velik del zbiranja pa je še vedno anketiranje, ki pa ga izvajajo ali terensko ali prek spleta ali po telefonu, pojasnjuje Martin Bajželj iz Statističnega urada.

Podatke, ki jih redno zbirajo določajo zakoni in programi. Izvajajo pa tudi podatkovna raziskovanja, ki izhajajo iz aktualnih družbenih potreb. Pri tem so strokovni, samostojni in neodvisni. Ne gre tako, da bi si nekdo zaželel podatke, ki bi mu ustrezali, urad pa bi jih priskrbel. Se pa zgodi, da kdo njihove podatke napačno uporabi.

Podatki glede materialne blaginje kažejo, da imamo vedno več, da nam gre vedno bolje. Se pa tudi naše potrebe ves čas povečujejo, kar vpliva na to, da marsikdo ne čuti, da nam je bolje. Ampak to ni nič novega.

''Mi vsak mesec izvajamo eno anketo, ki se ji reče mnenje potrošnikov in tam v bistvu sprašujemo ljudi o gospodarskem stanju v državi, pa finančnem stanju njihovega gospodinjstva in tako naprej. In to delamo vsak mesec že od leta 1996 in od takrat mislim, da ni bilo niti en mesec, da bi bilo več pozitivnih kot negativnih odgovorov,'' pojasnjuje Martin Bajželj.

K spodbujanju in razvijanju statistične pismenosti veliko pripomorejo statistične igre – statistična tekmovanja srednješolcev. In v šolskem letu 2022/2023 smo imeli celo evropska prvaka v statistiki, ekipo Kompot, ki sta jo sestavljala Nela Copot in Blaž Kolman. V zmagovalnem videu sta se ukvarjala s tem, ali je bolje ostati v Sloveniji ali se odseliti v tujino. In kaj sta ugotovila – tudi o tem nocoj v 24UR Fokus.

fokus statistika blejec surs erčulj podatki raziskava
Naslednji članek

Še veste, kaj imate na videokasetah?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nidani
24. 08. 2025 16.16
+0
Ja lejte, edina resnica je na NoRaTv...cccc😂🤣
ODGOVORI
1 1
Nidani
24. 08. 2025 16.18
Kdo vam laže? 😂🤣😂🤣
ODGOVORI
0 0
Boti
24. 08. 2025 16.15
brisat clank zna vsak
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
24. 08. 2025 16.12
+1
... lepo primer so lewaške ankete .. "Bolj, ko Holobizem dela škodo, bolj jim raste podpora" .. jah, logično a ne ! .. hi, hi
ODGOVORI
2 1
Ramzess
24. 08. 2025 16.08
+1
Statistika je res orodje, orodje laži.
ODGOVORI
1 0
Ročak
24. 08. 2025 16.02
+2
Ko prebereš nekaj komentarjev na članek o uporabi Mercatorjevega zmeljevida ti je hitro jasno, čemu nekateri verjamejo. Kje danes izobrazba?
ODGOVORI
2 0
Ročak
24. 08. 2025 16.02
Kje je
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
24. 08. 2025 16.15
-1
Kje copatek?
ODGOVORI
0 1
sapphireitaly
24. 08. 2025 15.51
+2
Pa vi ste prava analitska hisa
ODGOVORI
3 1
Rožle Patriot
24. 08. 2025 15.46
+6
... pa so spet rešili nasilne HR. "varnostnike" pred "sovražnim" govorom .. !!!
ODGOVORI
8 2
jankoslo
24. 08. 2025 15.44
+6
In kako pravilno razumeti inflacijo? Če se nepremičnine vsako leto podražijo za 10% in je to zate daleč največji nakup v življenju, potem ti nič ne koristi da je inflacija ostalih stvari manj kot 3%. Pa tudi če bi bila 3% je to legalna kraja.
ODGOVORI
6 0
Mean Cat
24. 08. 2025 15.44
+8
Se je ze zaklenala resnica💪
ODGOVORI
8 0
Rožle Patriot
24. 08. 2025 15.38
+5
Ah, je treba pravilno razumeti ? ... Ko laž, postane resnica ! .. Itaq
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110